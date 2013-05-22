وضعیت جامعه کارگری هر روز بدتر از دیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضا زاده شامگاه سه شنبه در کنگره خانه کارگر استان افزود: قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد و متاسفانه این اتفاق در دولتی رخ داده که شعار عدالت محوری، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض آن گوش فلک را کر کرده است.

رضا زاده گفت: فشار هزینه ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می کند و با به وجود آمدن تورم جامعه دچار دوگانگی و دوقطبی شدن شده و این معنایش این است که هیچ عدالتی در توزیع درآمد و ثروت وجود ندارد و بی عدالتی در این موضوع همچنان در حال تشدید است.

وی ادامه داد: بعضی از سیاست های اقتصادی به طور طبیعی باعث به وجود آمدن تورم در جامعه می شوند بنابراین دولت قبل از اقدام به اعمال این سیاست ها باید مکانیسم هایی برای جبران و تعدیل این تورم پیش بینی می کرد.

وی افزود: متاسفانه تورمی که از سال 85 به بعد به سمت بالا رفتن تمایل پیدا کرد، بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها حالت تصاعدی پیدا کرده به طوری که دولت و مراکز رسمی آمارگیری از ارائه آمار در این زمینه طفره می روند.

رضازاده خاطر نشان کرد: این تورم به طور طبیعی در جامعه کارکرد منفی داشته و فقرا را فقیرتر کرده و تعدادشان را نیز افزایش می دهد و از طرفی کاهش ارزش پول ملی که در این روزها اتفاق افتاده یک طرف معادله اش افزایش تورم در جامعه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: متاسفانه مشکلات کارگران فراوان و وضعیت معیشتی آن ها دشوار شده و وضعیت افسار گسیخته تورم زندگی را برای کسانی که درآمد ثابت و کوچک دارند بسیار دشوارتر کرده و قدرت خرید کارگران به خاطر تورم درحال از بین رفتن است بنابراین در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار مداخله بیشتر را داریم.

هادی رضازاده ادامه داد: مهم ترین دغدغه ما در حال حاضر وضع معیشتی نیروی کار بوده چراکه که شدت تعطیلی واحدهای تولیدی دارای بحران نسبت به سال گذشته افزایش یافته که این مسئله هشداری برای همه ما است.

وی بیان کرد: متاسفانه در 8 سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی شش بار مدیریت تغییر کرده است و این تغییرات پی در پی باعث عدم برنامه ریزی بلند مدت در این سازمان شده و به دلیل این تزلزل مدیریتی فرصت برنامه ریزی کوتاه مدت نیز وجود ندارد و امروز شاهدیم که با وجود تورم 31 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی افزایش 25 درصدی مستمری بازنشستگان را به دولت پیشنهاد می دهد.

وی ادمه داد: با توجه به انتخابات پیش رو وضعیت معیشت کارگران، اشتغال آنان، امنیت شغلی و تامین اجتماعی مهمترین مواردی هستند که در برنامه ریزی های دولت آینده باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند همچنین ارزش قائل بودن برای نیروی کار و بازگرداندن ارزش و اعتبار به انان نیز باید جز مهمترین اولویت های دولت آتی باشد.

وی گفت: اگر رئیس جمهور آینده با نگاه صنعتی اقتصاد ایران را از اقتصاد تک محصولی جدا کند و آن را به سمت اقتصاد صنعتی و مترقی هدایت کند، قطعا طبقه کارگر در اقتصاد صنعتی هم هویت، شخصیت و خودباوری اش را دوباره پیدا خواهد کرد و هم معیشت آبرومندانه ای را خواهد داشت.

دبیر اتحادیه اجرایی انجمن های اسلامی کارگران استان گلستان نیز اظهار کرد: این دولت علی رغم شعارهای جذابی که داد جز بیکاری و فقر چیز دیگری عاید ما نکرد و همین امر سبب شد که مقام معظم رهبری احساس کرد کشور به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیاز داشته و این شعار را در سال جدید مطرح کردند.

سهراب مهاجر گفت: مردم ما در صحنه های مختلف انقلاب و دوران دفاع مقدس حماسه های مختلفی را آفریدند و دولتمردان باید از این حماسه ها و ایثارگری های مردم در جهت خدمت به آنان استفاده کنند.

وی ادامه داد: امیدوارم در انتخابات پیش رو حماسه سیاسی رخ داده و کسی انتخاب شود که دارای تجربه و اقتدار باشد تا پس از حماسه سیاسی شاهد تحقق حماسه اقتصادی نیز باشیم و مردم از این فلاکت نجات پیدا کنند.

نماینده کارگران ساختمانی در این همایش گفت: ما در کشور تعداد زیادی کارگر داریم که بخش اعظمی از آن ها را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند که با وجود قوانین جدید با مشکلات فراوانی روبرو شده اند.

روح الله محمدی درباره مشکلات کارگران ساختمانی بیان کرد: بیمه کارگران تنها به افرادی تعلق می گیرد که دارای کارت مهارت باشند اما اغلب کارگران به دلیل اینکه از سواد کمی برخوردار بوده و یا کبی سواد هستند نمی توانند در آزمون مهارت که در آن سوالات بسیار مشکلی نیز مطرح می شود موفق شوند.

وی ادامه داد: بیمه کارگران ساختمانی دارای تعداد سهمیه مشخص است و از طرفی برخی افراد که در زمینه ساختمان کار نمی کنند با شرکت در آزمون و دریافت کارت مهارت خود را بیمه کارگر ساختمانی کرده و حق بسیاری از کارگران در این بین ضایع می شود.

وی گفت: مشکل دیگر کارگران این است که به دلیل شرایط خاص کشور و بیکاری گاهی افراد با توجه به کارت مهارتی که دریافت کردند مشغول به کار نشده و در برخی مقاطع زمانی به دلیل بیکاری در بخش های دیگری مشغول به کار می شوند اما در این بین اگر دچار آسیب و مصدومیت شوند بیمه هزینه های درمان آنان را پرداخت نمی کند.

محمدی افزود: کارگران در جامعه امروز یکی از اقشار آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت دولت دارند بنابراین تقاضا داریم در این زمینه اقداماتی انجام و اصلاحات لازم در قوانین بیمه ای انجام شود.