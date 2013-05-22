به گزارش خبرنگارمهر، بدون شک هر رشته و باشگاه موفق ورزشی یک برنامه ریزی مدون و سالانه را در دستور کار خود داشته است که توانسته به یک سری موفقیت هایی نائل شود

رزمی کاران شهرستان گناوه همیشه از پرافتخار ترین و موفق ترین ورزشکاران شهرستان و استان بوده اند و این موفقیت را مدیون مسئولین خوب خود در سبک و مدیران باشگاه خود می دانند.

باشگاه رزمی کاران امید گناوه که در قالب سبک کیک بوسینگ کار می کند را می توان یکی از بهترین باشگاه های رزمی موجود در سطح استان نامید که هر ساله با برنامه ریزی صحیح و هماهنگی لازم با هیات مربوطه توانسته است ورزشکاران بسیاری را جذب این رشته رزمی کند.

مدیر اجرایی باشگاه رزمی کاران امید گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با توجه به تقویم ورزشی هیات استان و همچنین فدراسیون تقویم سالانه خود را تا پایان سال جاری آماده کرده ایم و طبق همین تقویم برنامه های خود را اجرا خواهیم کرد.

حسین هاشم زاده افزود: باشگاه سمینار آموزش فنی کمربند مشکی ها را در دو بخش آقایان و بانوان به صورت جداگانه در اردیبهشت ماه اجرا کردیم. برگزاری کارگاه آموزشی علم تمرین را در نیمه اول خرداد ماه برگزار خواهیم کرد و همچنین آزمون ارتقای کمربند زرد به قهوه ای را نیز در نیمه دوم خرداد برای آقایان خواهیم داشت.

وی بیان داشت: در تیرماه دوره باز آموزی داوری کیک بوکسینگ را برای افزایش توان داوران و همچنین آشنایی رزمی کاران با آخرین قوانین داوری در دو قسمت آقایان و بانوان برگزار خواهیم کرد و بالاخره در مرداد ماه حضور در مسابقات قهرمانی کشور در تهران را در دستور کار خواهیم داشت که برای حضور مقتدرانه در این مسابقات از همین حالا ورزشکاران باشگاه تمرینات با برنامه ای را زیر نظر مربیان برای آمادگی کامل انجام می دهند تا نماینده موفقی برای استان باشیم.

هاشم زاده اضافه کرد: باشگاه رزمی کاران امید گناوه آزمون کمربند قهوه ای الی مشکی دان 3 را در نیمه اول شهریور ماه که در شیراز است را حاضر خواهد بود و مسابقات رزمی جایزه نقدی 20 میلیون ریالی که یکی از بزرگترین مسابقات رزمی جنوب کشور خواهد بود را در نیمه دوم شهریور و با گرفتن مجوز از هیات استان برگزار می کنیم.

مدیر اجرایی باشگاه رزمی کاران امید گناوه تصریح کرد: در نیمه دوم سال و در مهر ماه داوران بانو و آقا باشگاه را به کلاس داوری درجه یک و دو ملی فدراسیون که در اصفهان برگزار خواهد شد اعزام می کنیم و همچنین کارگاه آموزش تغذیه و آمادگی جسمانی را در آبان ماه در بندر گناوه برگزار می کنیم و در همین ماه اعزام علیرضا خدری یکی از ورزشکاران خوب باشگاه را به بازی های جهانی یونان خواهیم داشت.

هاشم زاده در ادامه گفت: در آذر ماه استاژ فنی سراسری هنرجویان را در برنامه خود داریم و در نیمه اول دی ماه در مسابقات قهرمانی استان در برازجان شرکت خواهیم کرد و همچنین در دهه مبارک فجر و به مناسبت گرامی داشت پیروزی انقلاب اسلامی مسابقات چند جانبه را میزبانی می کنیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم که مسئولان ما را در راه رسیدن به هدف و انجام برنامه های باشگاه یاری کنند تا بتوانیم یک سال موفق و خوب را برای ورزش رزمی رقم بزنیم.