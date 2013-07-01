به گزارش خبرنگار مهر، اختلافاتی که بین برخی پیشکسوتان و منتقدان فدراسیون جودو با علیرضا امینی بوجود آمده بود باعث شد گروه ورزشی خبرگزاری مهر اخبار و گزارش‌هایی را در این مورد منتشر کند که در مصاحبه یکی از منتقدان احضاریه‌ای نیز منتشر شده بود که هر چند گروه ورزشی مهر هیچ قصد و غرضی برای خدشه دار کردن آبروی رئیس وقت فدراسیون نداشت، اما انتشار آن موجبات ناراحتی و دلگیری علیرضا امینی را فراهم آورد و واکنش وی را به همراه داشت.

به دنبال مکدر شدن علیرضا امینی که با وجود انتقادات بسیار با سعه صدر با مخالفانش برخورد کرد، جلساتی بین وی و مسئولان خبرگزاری مهر برگزار شد و گروه ورزشی مهر انتشار این خبر را به عنوان یک اشتباه کاری و اقدام غیرحرفه‌ای پذیرفت و از رئیس پیشین فدراسیون جودو عذرخواهی و طلب حلالیت کرد.