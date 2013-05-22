4200 واحد مسکن مهر تا پایان خرداد در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق وجدی سه شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: سهمیه استان کردستان احداث 40 هزار و 500 واحد مسکن مهر بوده که تاکنون 20 هزار واحد آن به بهره برداری رسیده و چهار هزار و 200 واحد دیگر آن نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان می شود.

وی با بیان اینکه مکلف به اتمام کلیه پروژه های مسکن مهر تا پایان سال 92 از سوی دولت هستیم، افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده در پروسه های سه ماهه تعدادی از این واحدها به اتمام رسیده و واگذار می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: تا پایان سه ماهه دوم سال نیز پیش بینی اتمام پنج هزار واحد دیگر شده که امیدواریم بتوان با تامین به موقع اعتبارات این مهم را تحقق بخشیم.

وجدی یادآور شد: تنها نکته قابل نگرانی در بحث افتتاح مسکن مهر در کردستان تاسیسات زیربنایی است که آماده شده اما جوابگوی حج بالای کار نیست و مشکلاتی را در این رابطه پیش آورده است.

وی بیان کرد: دستگاه های خدمات رسان در بحث مسکن مهر اقدامات خوبی انجام داده اند اما باید برای رفع مشکلات پیش رو تلاش بیشتری داشته باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان در ادامه گفت: در تمامی پروژه های مسکن مهر باید احداث مراکز آموزشیدر نظر گرفته شود و آموزش و پرورش مکلف به همکاری در این رابطه است.

وجدی با بیان اینکه برای اتمام پروژه های مسکن مهر قرارداد جدیدی با پیمانکاران مبنی بر افزایش قیمت بسته نشده، افزود: تمامی قراردادهای جدید در این رابطه با تعاونی ها صورت گرفته و مسئولیت افزایش قیمت ها با تعاونی ها است.

وی با انتقاد از تعدادی از رسانه و نشریات اظهار داشت: در خصوص آمار مسکن مهرهای احداث شده در استان کردستان هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و تمامی 20 هزار واحدی که اعلام شده تحویل متقاضیان شده است.