ورود ماهانه 50 هزار نفر با وثيقه به زندانهاي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضی بختیاری در مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان اظهارداشت: هر چند برخی از این افراد ممكن است به مدت ۲۴ ساعت هم در زندان نمانند و آزاد شوند اما دستگاه های قضا به گونه ای چاره اندیشی كنند كه این افراد به زندان نیافتند.

بختیاری با ذكر مثالی مبنی بر اینكه یك فرد بدهكار، بزهكار به شمار نمی آید گفت: در زمان حاضر شرایط به گونه ای است كه اگر قاضی بدون قرار وثیقه این افراد را آزاد كند ، خودش نیز مرتكب تخلف شده است بنابراین این سوال مطرح است كه چه باید كرد كه هم قاضی تخلف نكند و هم اینكه این افراد به زندان نیافتند؟

وی گفت: كسانی كه به زندان می افتند هم جزیی از جامعه به شمار می آیند و باید این موضوع را نیز در نظر گرفت كه اگر این افراد دچار آسیب شوند در واقع تمام پیكره جامعه، آسیب دیده است.

وزیر دادگستری در عین حال به كمك های مردم و خیرین در سال ۹۱ برای آزادی زندانی ها اشاره كرد و افزود: سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانی ها كمك های مردمی دریافت شد كه نشان دهنده این مطلب است كه اعضای جامعه همچون یك پیكره هستند.

بختیاری همچنین تاكید كرد: قضات باید از مقوله زندان به عنوان آخرین مرحله از مجازات افراد استفاده كنند. البته این موضوع را نیز نباید فراموش كرد كه برخی افراد ، به عنوان عناصر نامطلوب جامعه به شمار می آیند و اگر به زندان نیافتند، امنیت جامعه به خطر می افتد.

در این جلسه «مرتضی حسینی » و «حسن بیادی» با اكثریت آراء اعضا به مدت یكسال به عنوان بازرسان مجمع عمومی انجمن انتخاب شدند.