نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شوش بر پا می شود

فرامرز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تامین مایحتاج شهروندان شهرستان شوش، اداره صنعت، معدن و تجارت اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا کرده است.



بهرامی افزود: کالاهای قابل عرضه در این نمایشگاه شامل شکر، روغن، برنج و انواع کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مطلوب به فروش می رسد.



وی عنوان کرد: این نمایشگاه از هفته آینده به مدت 10 روز در شهرستان شوش بر پا می شود و علاقه مندان می توانند صبح و بعد از ظهر برای خرید به این نمایشگاه مراجعه کنند.



بهرامی با بیان اینکه در برپایی این نمایشگاه تمام اقدامات خدمت رسانی به شهروندان تدارک دیده و در نظر گرفته شده است، گفت: همه تلاش ما در راستای تنظیم بازار، تامین مایحتاج شهروندان و رفع مشکلات آنها در بازارهای سطح شهرستان است.

