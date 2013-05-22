  1. استانها
  2. خوزستان
۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

بهرامی:

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شوش بر پا می شود

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شوش بر پا می شود

شوش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شوش از بر پایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به منظور تامین مایحتاج مردم در این شهرستان خبر داد .

فرامرز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تامین مایحتاج شهروندان شهرستان شوش، اداره صنعت، معدن و تجارت اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا کرده است.
 
بهرامی افزود: کالاهای قابل عرضه در این نمایشگاه شامل شکر، روغن، برنج و انواع کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مطلوب به فروش می رسد.
 
وی عنوان کرد: این نمایشگاه از هفته آینده به مدت 10 روز در شهرستان شوش بر پا می شود و علاقه مندان می توانند صبح و بعد از ظهر برای خرید به این نمایشگاه مراجعه کنند.
 
بهرامی با بیان اینکه در برپایی این نمایشگاه تمام اقدامات خدمت رسانی به شهروندان تدارک دیده و در نظر گرفته شده است، گفت: همه تلاش ما در راستای تنظیم بازار، تامین مایحتاج شهروندان و رفع مشکلات آنها در بازارهای سطح شهرستان است.
 

کد مطلب 2060361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها