  1. حوزه و دانشگاه
۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

امتیاز ویژه صنعتی به دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر

امتیاز ویژه صنعتی به دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر

برای توسعه بازدیدهای صنعتی در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آیین نامه بازدیدهای صنعتی تدوین شد که به موجب آن به اساتید و دانشجویان فعال امتیازاتی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایـن آیین نامه تشـویقی برای توسـعه بازدیدهای صنعتی دانشجویان و اساتید است.  طبق این آییـن نامه برای دانشـجویان که گـزارش مطلوبی را از بازدیدهـای خـود از صنایـع ارائه کنند امتیازاتی در نظر گرفته می شود.

برای اساتیدی که در بازدیدهای صنعتی فعال باشند امتیازاتی در زمینه گرنت و ارتقاء مرتبه علمی لحاظ خواهد شد. تدوین این آیین نامه از ایده هر درس یک بازدید، صورت گرفت، در برخی از دروس الزامی مبنی بر اینکه اساتید،  دانشجویان را برای بازدید از مراکز صنعتی و کارخانه‌ها اعزام کنند وجود نداشت.

برای گسترش ارتباط دانشجویان کارشناسی با صنعت این ایده مطرح شد تا دانشجویان و اساتید تنها به بازدید در چند درس اکتفا نکرده و بازدید از مراکز صنعتی را گسترش دهند تا بتوانند بعد از فارغ التحصیلی به خوبی با صنعت ارتباط برقرار کنند.

با تدوین این آیین نامه و در نظر گرفتن امتیازاتی برای اساتید و دانشجویان فعال، زمینه‌ای برای تشویق اساتید و دانشجویان برای برگزاری و شرکت در بازدیدهای صنعتی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 2060387

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