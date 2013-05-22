خط سازش در ايران اسلامي محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين يزدان پناه در جمع مسئولان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي قزوین اظهارداشت: مسئولان لازم است با اتخاذ تدابير بنيادي و متناسب با شرايط زماني، بسترهاي لازم را جهت پاسخگويي به مطالبات و رضايت مندي مردم فراهم کنند.

وی همچنین حضور حماسي مردم را در انتخابات گامي مؤثر و برجسته در خنثي كردن نقشه دشمن دانست و با تأكيد بر اهميت برنامه ريزي مناسب از سوی دستگاه هاي فرهنگي بيان کرد: متأسفانه دشمن در حملات خود عليه جمهوري اسلامي در عرصه جنگ نرم موفقيت هايي داشته كه يكي از دلايل اصلي آن روزمرگي دستگاه هاي ذيربط در حوزه فرهنگي و عدم توجه به اقدامات زيربنایي در اين زمينه است.

بازرس كل استان قزوين افزود: علي رغم تلاش هاي انجام شده در حوزه فرهنگ، نمود عيني آن در جامعه مشهود نیست و آثار هجمه هاي فرهنگي برجستگي بيشتري نسبت به فعاليت هاي دستگاه هاي مسئول در زمينه فرهنگي دارد.

وي با اشاره به اين كه دشمن قبل از لشكركشي نظامي و تسليحاتي به كشورها در صدد تسلط فرهنگي بر آنهاست يادآورشد: دستگاه هاي فرهنگي نقشي تأثيرگذار در تقابل با اين موضوع دارند و اين کار زمانی ممکن می شود که برنامه ريزي ها در حوزه فرهنگ متناسب با واقعيت ها و ارزش هاي اصيل اسلامي تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به اهداف و ماموريت هاي دستگاه نظارتي خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 قانون اساسي وظیفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه هاي اجرایي را برعهده دارد.

بازرس كل استان قزوين همچنين با اشاره به حضور و استقرار هيئت بازرسي در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهارداشت: كارشناسان و بازرسان در اين ماموريت نحوه نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بر مراكز و موسسات فرهنگي هنري و تبليغاتي را در دو سال گذشته مورد بررسي قرار مي دهد.

محمد حسين شفيعي ها مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين هم ضمن استقبال از حضور دستگاه نظارتي گزارشي از اقدامات و عملكرد ارشاد در زمينه هاي مختلف و چالش هایي كه در انجام ماموريت هاي سازماني با آن روبرو هستند ارائه کرد.

وي در ادامه نظارت و بازرسي را مهم دانست و آمادگي خود و همكارانش را جهت هرگونه همكاري با هيئت بازرسي اعلام کرد.