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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

یزدان پناه:

خط سازش در ايران اسلامي محکوم به شکست است

خط سازش در ايران اسلامي محکوم به شکست است

قزوین- خبرگزاری مهر: بازرس كل استان قزوين گفت: دشمن با اعمال فشار در حوزه هاي اقتصادي و با بهره گيري از حربه تحريم در صدد پررنگ كردن خط سازش در ايران اسلامي، افزايش مطالبات و رويارويي مردم با نظام است اما با حضور بصیرانه مردم همه این نقشه ها خنثی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين يزدان پناه در جمع مسئولان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي قزوین اظهارداشت: مسئولان لازم است با اتخاذ تدابير بنيادي و متناسب با شرايط زماني، بسترهاي لازم را جهت پاسخگويي به مطالبات و رضايت مندي مردم فراهم کنند.

وی همچنین حضور حماسي مردم را در انتخابات گامي مؤثر و برجسته در خنثي كردن نقشه دشمن دانست و با تأكيد بر اهميت برنامه ريزي مناسب از سوی دستگاه هاي فرهنگي بيان کرد: متأسفانه دشمن در حملات خود عليه جمهوري اسلامي در عرصه جنگ نرم موفقيت هايي داشته كه يكي از دلايل اصلي آن روزمرگي دستگاه هاي ذيربط در حوزه فرهنگي و عدم توجه به اقدامات زيربنایي در اين زمينه است.

بازرس كل استان قزوين افزود: علي رغم تلاش هاي انجام شده در حوزه فرهنگ، نمود عيني آن در جامعه مشهود نیست و آثار هجمه هاي فرهنگي برجستگي بيشتري نسبت به فعاليت هاي دستگاه هاي مسئول در زمينه فرهنگي دارد.

وي با اشاره به اين كه دشمن قبل از لشكركشي نظامي و تسليحاتي به كشورها در صدد تسلط فرهنگي بر آنهاست يادآورشد: دستگاه هاي فرهنگي نقشي تأثيرگذار در تقابل با اين موضوع دارند و اين کار زمانی ممکن می شود که برنامه ريزي ها در حوزه فرهنگ متناسب با واقعيت ها و ارزش هاي اصيل اسلامي تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به اهداف و ماموريت هاي دستگاه نظارتي خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 174 قانون اساسي وظیفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه هاي اجرایي را برعهده دارد.

بازرس كل استان قزوين همچنين با اشاره به حضور و استقرار هيئت بازرسي در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهارداشت: كارشناسان و بازرسان در اين ماموريت نحوه نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بر مراكز و موسسات فرهنگي هنري و تبليغاتي را در دو سال گذشته مورد بررسي قرار مي دهد.

محمد حسين شفيعي ها مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين هم ضمن استقبال از حضور دستگاه نظارتي گزارشي از اقدامات و عملكرد ارشاد در زمينه هاي مختلف و چالش هایي كه در انجام ماموريت هاي سازماني با آن روبرو هستند ارائه کرد.

وي در ادامه نظارت و بازرسي را مهم دانست و آمادگي خود و همكارانش را جهت هرگونه همكاري با هيئت بازرسي اعلام کرد.

کد مطلب 2060424

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