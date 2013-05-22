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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

میرزایی:

سالیانه 180هزار تن انواع سبزی و صیفی جات در شهرستان دهلران تولید می شود

سالیانه 180هزار تن انواع سبزی و صیفی جات در شهرستان دهلران تولید می شود

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: سالیانه 180هزار تن انواع سبزی وصیفی جات در شهرستان دهلران تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح چهارشنبه در ستاد کشاورزی دهلران اظهار داشت: در دو فصل مرداد ماه و بهمن ماه شش هزار هکتار از ارضی کشاورزی شهرستان دهلران زیر
کشت صیفی جات قر ار می گیرند.

وی بیان داشت: در این دو فصل صیفی جات  مانند خیار، طالبی، گوجه،ب ادمجان و سبزی جات برگی در این شهرستان کاشت می شود.

میرزایی افزود: سالیانه 180هزار تن انواع سبزی وصیفی جات در شهرستان دهلران تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران بیان داشت: این میزان تولید  مقداری به کشورهای هجوار ومقداری هم به استانهای کشور صادر می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران گفت: 57 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان از آغاز فصل برداشت تاکنون خریداری شده است.

میرزایی افزود: برداشت گندم از مزارع آبی و دیم شهرستان گرمسیری دهلران در پایان فروردین آغاز شده و شش مرکز کار خرید گندم و 90 دستگاه کمباین کار برداشت این محصول در شهرستان دهلران را انجام می دهند.

کد مطلب 2060513

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