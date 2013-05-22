نظر شورای نگهبان برای ما حجت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از مددکاران نمونه بنیادهای شهید کشور در قم، خدمت به بندگان خداوند را معادل 9 هزار سال عبادت ذکر کرد و افزود: امام راحل حتی در دوران کسالت و بیماری نیز دیدار با خانواده شهدا را ترک نکردند و با آن عظمت می‌فرمودند من در مقابل خانواده شهدا احساس عجز و حقارت می‌کنم.

وی ادامه داد: روزانه قرآن و عکس‌هایی از شهدا و امام می‌آوردند تا امام امضاء کنند، امام در کنار یکی از این عکس‌ها برای رزمندگان نوشت من دست و بازوی شما را می‌بوسم و بر این بوسه افتخار می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در بنیادشهید و امور ایثارگران اضافه کرد: مقام معظم رهبری هرگاه از نظر فضای روحی تحت فشار باشند با خانواده شهدا دیدار می‌کنند و این بهترین ساعات ایشان است و ایشان در دیدارها به خانواده شهدا می‌فرماید، من آمده‌ام که به شما عرض ارادت و اخلاص کنم.

وی با بیان اینکه خدمت به خانواده شهدا علاوه بر سعادت اخروی سعادت دنیوی را نیز در پی دارد، افزود: در زلزله بم شاهد بودیم که همه کارکنان بنیاد شهید و خانواده‌هایشان در این شهر به سلامت بودند و ساختمان بنیاد شهید نیز تخریب نشده بود و این به برکت خون‌های شهدا و خدمتی است که آنها به خانواده‌های شهدا داشته‌اند.

حجت الاسلام رحیمیان افزود: انقلاب اسلامی به واسطه خونهای پاک شهدا و رهبری حکیمانه امام خممینی(ره)، هیمنه ابرقدرتها را شکست امروز اسلام ناب به رهبری جمهوری اسلامی در مقابل قطب جهان استکبار به رهبری آمریکا قرار دارد و به اذغان غربیها رقابت با ایران دیگر عادی نیست، رقابت با کشوری که اساس و بنیان و اقتدار ما را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: دشمنان با تجاوز به کشورهایی چون سوریه و عراق می‌خواستند مقدمه حمله به ایران را فراهم سازند، اما امنیت امروز ما ناشی از اقتدار جمهوری اسلامی است که به برکت خونهای شهدا و با روحیه ایمان و پیوند مستحکم با ولایت محقق شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیادشهید و امور ایثارگران با تاکید بر حماسه سیاسی در برابر تبلیغات و سیاه نمایی‌های دشمنان اظهار داشت: هر رای به اندازه یک موشک بالستیک اقتدار ایجاد می‌کند و امام خمینی(ره) حضور در انتخابات را واجب شرعی و نفس رأی دادن را رأی به نظام اسلامی می‌دانستند و امروز جبهه ما حماسه در عرصه سیاسی و حضور پرشور در انتخابات و شکست دشمنان است.

وی ادامه داد: در هر نظامی فیلترهایی وجود دارد در نظام اسلامی شورای نگهبان احراز صلاحیت را عهده دار است و نظر این شورا برای ما حجت است، در انتخاب نیز باید شاخص‌ها و معیارها را در نظر گرفت؛ اینکه دشمن چه کسانی را تایید می‌کنند و از حضور چه کسانی خوشحال است، قرآن تاکید می‌کند که بخل و کینه دشمنان بیش از آن چیزی است که نشان می‌دهند و آنچه موفقیت‌های ما باشد را با جوسازی و سیاه نمایی نمایش می‌دهند.

حجت الاسلام رحیمیان افزود: در فتنه 88 میلیون‌ها نفر برای انقلاب اسلامی در دنیا نگران بودند و دعا می‌کردند و وقتی آن حرکت عظیم را در 9 دی دیدند اعتمادشان به ثبات جمهوری اسلامی چندین برابر شد.

وی تأکید کرد: امتحانات الهی هیچگاه تمام نمی‌شود بلکه سخت تر می‌شود و در این امتحانات ریزشها و رویشها را شاهدیم باید تلاش کنیم تا در این پیچ تاریخی پیروز باشیم.

در پایان این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران از 9 مددکار و مشاور نمونه تجلیل به عمل آمد.

