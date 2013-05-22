تردد 139 هزار زائر در مرز مهران

به گزارش خبرگزای مهر، محمود ساریان با اعلام این خب گفت: تردد این تعداد زائر از پایانه مسافری مرز مهران در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 17 هزار نفر کاهش داشته است.
وی ادامه داد: 51 هزار و 700 نفر از زوار ایرانی و 87 هزار و 470 نفر دیگر زائر خارجی از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، پاکستان، هندوستان، افغانستان و برخی اروپایی و آمریکایی بوده اند.
مدیر پایانه مرزی مهران افزود: زائران ایرانی در قالب کاروان های زیارتی حج و زیارت به کشور عراق سفر کرده و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.
انتقال مجروحان حادثه سامرا از مرز مهران به کشور
فرماندار مهران از انتقال پنج نفر از مجروحان "حادثه تروریستی سامرا" عراق از راه مرز مهران به داخل کشور و استان ایلام خبر داد.
حجت اله نصیری پور با اعلام این خبر گفت: این مجروحان شب گذشته پس از انجام کارهای حقوقی به سبب از بین رفتن گذرنامه های آنان از کاظمین عراق حرکت و به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند.
وی ادامه داد: این پنج زائر عضو کاروان زیارتی آژانس فدک سیر گلستان بودند که در عملیات تروریستی شهر سامرا زخمی شدند.
فرماندار مهران یادآور شد: در این حادثه چهار زائر ایرانی شهید و 17 نفر دیگر مجروح شدند.
نصیری پور حال عمومی زائران مجروح این حادثه تروریستی را مناسب توصیف کرد و گفت: مقرر شده بود هفت نفر از این مجروحان از راه مرز مهران وارد کشور شوند اما دو نفر از آنان در بیمارستان عراق بستری و پنج مجروح دیگر از راه زمینی مرز مهران به ایران بازگردانده شدند.
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