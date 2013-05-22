تردد 139 هزار زائر در مرز مهران

به گزارش خبرگزای مهر، محمود‎ ‎ساریان با اعلام این خب گفت: تردد این‎ ‎تعداد زائر از پایانه ‏‏مسافری مرز مهران در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته‏‎ ‎حدود 17 هزار نفر‏‎ ‎کاهش داشته است‎‏. ‏

وی ادامه داد: 51 هزار و 700‏‎ ‎نفر از زوار ایرانی و 87 هزار و 470 نفر دیگر زائر خارجی از ‏کشورهای ‏عراق،‎ ‎جمهوری آذربایجان، پاکستان، هندوستان، افغانستان و برخی اروپایی و ‏آمریکایی‎ ‎بوده اند‎‏. ‏

مدیر پایانه مرزی مهران افزود: زائران ایرانی در قالب‏‎ ‎کاروان های زیارتی حج و زیارت به کشور ‏عراق سفر ‏کرده و هیچ منعی در این‎ ‎زمینه وجود ندارد‏‎‏. ‏

انتقال مجروحان حادثه سامرا از مرز مهران به کشور

فرماندار مهران از انتقال پنج نفر از‎ ‎مجروحان "حادثه تروریستی سامرا" عراق از ‏راه مرز مهران به ‏داخل کشور و‎ ‎استان ایلام خبر داد‏‎.

حجت‎ ‎اله نصیری پور با اعلام این خبر گفت: این مجروحان‏‎ ‎شب ‏گذشته پس از ‏انجام کارهای حقوقی به سبب از بین رفتن گذرنامه های آنان‏‎ ‎از کاظمین عراق ‏حرکت و به جمهوری اسلامی ‏ایران منتقل شدند‏. ‎

وی ادامه داد: این پنج زائر عضو کاروان زیارتی آژانس فدک سیر گلستان بودند که در عملیات ‏تروریستی ‏شهر سامرا زخمی شدند‏.

‎ ‎فرماندار مهران یادآور شد: در این حادثه چهار زائر ایرانی شهید و 17 نفر دیگر مجروح شدند.

‎‎نصیری‎ ‎پور حال عمومی زائران مجروح این حادثه تروریستی را مناسب توصیف کرد و‏‎ ‎گفت: ‏مقرر شده بود ‏هفت نفر از این مجروحان از راه مرز مهران وارد کشور شوند‏‎ ‎اما دو نفر از آنان در ‏بیمارستان عراق بستری و ‏پنج مجروح دیگر از راه‏‎ ‎زمینی مرز مهران به ایران بازگردانده شدند‏‎.