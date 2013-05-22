راه اندازی 70 مرکز خرید تضمینی گندم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت مدیره این شرکت افزود: این مراکز شامل بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بووده که دایر شده است.

وی اظهار داشت: هر ساله در راستای افزایش رفاه حال گندمکاران گلستانی در زمان تحویل با توجه به میزان پراکندگی کشت گندم مراکز خرید متعددی در بخش های مختلف راه اندازی می شود.

وی افزود : در سال زراعی جاری با توجه به سطح زیرکشت 357 هزار هکتاری در استان ، تدابیر ویژه ای در این زمینه اتخاذ شد تا کشاورزان محترم در کوتاه ترین زمان ممکن محموله گندم خود را تحویل نمایند .

حسین پور در ادامه خاطر نشان کرد : امسال حدود 70 مرکز خرید در اقصی نقاط استان بدین منظور تدارک دیده شده است و امیدواریم با همکاری همه جانبه بانک سپه به عنوان بانک عامل و دیگر دستگاه های مرتبط امر خرید تضمینی گندم به نحو احسن انجام شود .

عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور افزود : به تمامی کشاورزان و گندمکاران محترم گلستانی این اطمینان خاطر داده می شود که وجه قابل دریافت محصول خود را در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی بانک عامل دریافت خواهند کرد و در این زمینه هیچ گونه نگرانی وجود ندارد .

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در پایان خطاب به کشاورزان گلستانی یادآور شد: مراکز خرید بخش دولتی در استان با تمامی توان و امکانات به روز خود این آمادگی را دارند تا محصول ایشان را به بهترین شکل ممکن دریافت و وجه آن را پرداخت نمایند .

طبق پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی استان ، حدود یک میلیون و یکصد هزار تن گندم از مزارع گلستان برداخت خواهد شد و قیمت اعلام شده از سوی دولت برای خرید گندم از قرار کیلویی 720 تومان مشخص شده است.