به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان بوشهر اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در استان اهمیت زیادی دارد و باید در این مسیر همه کمک کنند و به ویژه بانک ها نقش اساسی در این عرصه دارند.

وی افزود: بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید از ظرفیت خود استفاده بهینه ببرند و در رشد و پویایی اقتصادی اهتمام ورزند.

معاون استاندار بوشهر با بیان ظرفیت های مهم اقتصادی در استان خاطرنشان کرد: بوشهر کلکسیونی از ظرفیت‌های اقتصادی است و اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم به رشد قابل قبولی دست پیدا می‌کنیم.

عوض پور بیان کرد: حوزه گردشگری، حوزه کشاورزی، حوزه صنعت و معدن و حوزه نفت و گاز از جمله ظرفیتهای بالقوه استان است که باید برای رشد و پیشرفت اقتصادی از این فرصت ها نهایت استفاده را ببریم.

وی خواستار همکاری مدیران عامل بانک های استان در استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری شد و گفت: اگر بانکهای استان، پای شرکت های سرمایه گذاری وابسته به خود را در استان باز کنند چرخه تولید در استان فعال می‌شود و این اهمیت زیادی دارد.

معاون استاندار بوشهر افزود: بر اساس آمار موجود، گردش مالی بانکهای استان 4 هزار میلیارد تومان است و از بانک های فعال استان انتظار داریم ظرفیت ها و قابلیت های خود را معرفی کنند و پای شرکت های سرمایه گذاری را در استان باز کنند.



دبیر کارگروه اقتصادی استان بوشهر نیز اظهار داشت: باید از ظرفیتهای بانکها بیشتر استفاده کنیم و امیدوار هستیم هر کدام از بانک ها زمینه حضور یک شرکت مادر تخصصی مثل کارخانه سیمان و یا کارخانه آرد را در استان فراهم کنند تا شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.

علی اسماعیلی اضافه کرد: رتبه استان در سرمایه گذاری اقتصادی و اشتغال در سطح کشور از سی ام به چهارم رسیده که با همت بانک ها حاصل شده است.