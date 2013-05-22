مسابقات فوتسال گرامیداشت روزجهانی کارگر در گچساران به پایان رسید

اسکندر ملک زاده به خبرنگار مهر گفت: بازی فینال و رده‌بندی این دوره از مسابقات صبح چهارشنبه در سالن زاگرس شرکت نفت و گاز گچساران برگزارشد.

ملک‌زاده افزود: این مسابقات از سوم اردیبهشت ماه سالجاری با شرکت هشت تیم متشکل از کارگران این شرکت آغاز شده بود.

وی بیان داشت: در این مسابقات تیم نگهداری وتعمیرات بخش پنج توانست با کسب بیشترین امتیاز قهرمان این دوره از مسابقات شود.

وی افزود: تیم های نگهداری و تعمیرات بخش سه وبخش هفت به ترتیب در رده های دوم وسوم جای گرفتند.

ملک زاده در ادامه بیان داشت: امور ورزش نفت و گاز گچساران در برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان و خانواده های این شرکت تاکنون اقدامات زیادی به انجام رسانده است که ازمهمترین آنها می توان به برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان در دهه فجر و مسابقات جام رمضان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: ورزش نفت و گاز گچساران با داشتن بیش از 18 تیم در لیگ های معتبر ورزشی کشور توانسته سهم بسزایی در بالابردن جایگاه ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد ایفا کند.