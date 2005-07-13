  1. سیاست
عصر امروز و براي بررسي ادعاهاي اكبر گنجي :

هياتي سه نفره از مجلس به ديدار گنجي مي روند

بروجردي، ابوطالب و جهانگيرزاده نمايندگان بروجرد، تهران و اروميه، عصر امروز براي بررسي وضعيت و شايعاتي كه در خصوص اكبرگنجي در زندان صورت گرفته به ديدار وي مي روند و از نزديك با وي گفت وگو خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين درحالي است يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده كه گنجي به صورت مخفيانه غذاي زندان و غذايي كه از بيرون براي وي مي آورند را استفاده مي كند.

از سوي ديگر، محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر" در خصوص اكبر گنجي گفت: من از اين كار گنجي در تعجب هستم، زيرا دست زدن به چنين اعمالي در هفته هاي آخرين محكوميتش، شك برانگيزاست.

ميرتاج الديني افزود: اكبر گنجي بايد مي گذاشت محكوميتش تمام مي شد و همچو تمام دوستانش به كار سياسي خود ادامه مي داد.

وي در خصوص اعتصاب غذاي گنجي در زندان نيز گفت : قوه قضاييه و مسوولان زندان اعلام كرده اند كه گنجي غذا مي خورد و حال بايد صحت اين گفته مشخص شود.

