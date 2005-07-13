هياتي سه نفره از مجلس به ديدار گنجي مي روند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين درحالي است يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده كه گنجي به صورت مخفيانه غذاي زندان و غذايي كه از بيرون براي وي مي آورند را استفاده مي كند.
از سوي ديگر، محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر" در خصوص اكبر گنجي گفت: من از اين كار گنجي در تعجب هستم، زيرا دست زدن به چنين اعمالي در هفته هاي آخرين محكوميتش، شك برانگيزاست.
ميرتاج الديني افزود: اكبر گنجي بايد مي گذاشت محكوميتش تمام مي شد و همچو تمام دوستانش به كار سياسي خود ادامه مي داد.
وي در خصوص اعتصاب غذاي گنجي در زندان نيز گفت : قوه قضاييه و مسوولان زندان اعلام كرده اند كه گنجي غذا مي خورد و حال بايد صحت اين گفته مشخص شود.
