واکنش روزنامه های سراسری به اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان شب گذشته طی اطلاعیه ای از سوی وزارت کشور اعلام شد که اعلام کاندیداهای نهائی واکنش های را در پی داشت و هریک از رسانه های تصویری و نوشتاری به قلم و نگاه خود به بررسی و تحلیل این رویداد مهم سیاسی پرداختند.

در ادامه این گزارش چگونگی نگاه روزنامه های رسمی کشور که هریک طیف ، تفکر و گروه سیاسی خاصی را نمایندگی می کنند به برگزیده های انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کنیم.

روزنامه آرمان با اختصاص صفحه اول خود به خبر کاندیداهای احراز صلاحیت شده و با انتشار عکس نامزدها ، با عنوان "این 8 نفر" به بررسی کاندیداهای منتخب شورای نگهبان پرداخته است. همچنین این روزنامه بالای خبر اسامی کاندیداها با انتشار خبری از هاشمی با این تیتر که " تا زنده ام برای تعالی انقلاب و کشور هرآنچه در توان دارم انجام می دهم نسبت به عدم صلاحیت هاشمی واکنش نشان داد.

روزنامه شرق نیز با عنوان "رونمایی در فاطمی برای پاستور" در صفحه اول خود اسامی احراز صلاحیت شدگان را اعلام کرد.

روزنامه جام جم هم با تیتر " 8 نامزد برای رقابت های انتخاباتی" اسامی نازدها را اعلام و در تیتر دوم خود به نقل از مشاور هاشمی اورده است : " آیت الله هاشمی همواره در خدمت نظام و همراه رهبر بوده و خواهد بود."

تهران امروز نیز با عنوان " شمارش معکوس برای خلق حماسه سیاسی"در تیتر اول خود نام کاندیداهای نهائی را آروده که نمی از صفحه اول را خود را به این خبر اختصاص داد.

همچنین روزنامه جوان هم در صفحه اول خود با عنوان "حمایت ملی از رای شورای نگهبان" خبر از آغاز حماسه انتخابات با 8 رقیب را داده است.

روزنامه کیهان هم درتیتر یک خود اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را منتشر کرد. این روز نامه همچنین در کنار این خبر در واکنش به رد صلاحیت هاشمی آورده است: "خاتمی می خواست از هاشمی استفاده ابزار یکند."

روزنامه همشهری نیز در تیتر یک خود خبر انتشار اسامی را با عنوان " اسامی نهائی نامزدهای ریاست جمهوری" در جهت اطلاع افکار عومی منتشر کرد.

روزنامه اطلاعات هم کل صفحه اول خود را به خبر اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری اختصاص داد و با تیتر "نامزدهای ریاست جمهوری معرفی شدند" به استقبال این رویداد رفت.

اما روزنامه ابتکار در صفحه اول خود با انتشار عکس هاشمی نسبت به کاندیداهای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد. این روزنامه با عنوان "شوک بزرگ" بدون اشاره کردن به اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده در تیتر و لید آورد: "رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت شد."

همچنین روزنامه وطن امروز بدون اشاره ای به این رویداد سیاسی مصاحبه اش را با محمد حسن قدیری ابیانه با عنوان که وی نیز از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری بود"نا گفته هایی از رفسنجانی" منتشر کرد است. گفتنی است این کاندیدا که ثبت نامش برای انتخابت با ثبت نام مشائی همزمان شده بود در واکنش به همراهی احمدی نژاد با مشائی در روز ثبت نام سخنرانی کرد و این اقدام را "شو تبلیغاتی" نامید.

روزنامه رسالت نیز با اختصاص صفحه اول خود به پوشش این خبر مهم با تیتر " احراز صلاحیت 8 نامزد ریاست جمهوری" به بررسی این اتفاق پرداخت.

اما روزنامه خورشید با انتشار تصاویر 8 کاندیدای نهائی ریاست جمهوری با تیتر " زنده باد بهار " به رد صلاحیت نامزد دولت واکنش نشان داد. این روزنامه بدون هیچ اشاره ای به این موضوع که این عکس تصاویر نامزدهای ریاست جمهوری است در رو تیتر خود اورده است "ملت ایران می تواند دیوار سیاه شب را بشکند تا آفتاب برآید".

روزنامه اصلاح طلب بهار نیز که تمام صفحه اول خود را به خبر احراز صلاحیت شدگان اختصاص داده بود با عنوان " هاشمی در فهرست نیست"به رد صلاحیت هاشمی واکنش نشان داد.

روزنامه خراسان هم با اختصاص صفحه اول خود به خبر این رویداد مهم سیاسی با عنوان " 8 کاندیدای ریاست جمهوری احراز صلاحیت شدند" این خبر را به اصلاع مردم رساند.

اما در میان روزنامه ها که هریک با تیر و عکسی متفاوت به پوشش این خبر مهم پرداخته بودند، تنها روزنامه دولتی "ایران" بود که در برابر این رویداد مهم سیاسی روزه سکوت گرفته بود و در هیچک از صفحات خود اشاره ای به کاندیداهای انتخاب شده از سوی شورای نگهبان نکرد.

روزنامه مردم سالاری هم هیچ اشاره ای به خبر احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نکرده بود . مدیر مسئول این روزنامه که از کاندیدای این دوره از انتخابات بود شاید در واکنش یه عدم احراز صلاحیتش خبر کاندیداهای نهائی تاید صلاحیت شده را پوشش نداد.