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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

سعادتمند خبر داد:

پلاک کوبی بیش از 10 هزار اصله درخت در باقرشهر

پلاک کوبی بیش از 10 هزار اصله درخت در باقرشهر

شهرری - خبرگزاری مهر: شهردار باقرشهر اظهار داشت: در راستای حفظ و گسترش فضای سبز به ویژه درختان معابر و میادین و بوستانهای شهر که به نوعی از نمادهای پایدار فضای سبز شهری هستند، نسبت به شناسنامه دار کردن درختان شهر اقدام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از قطع بی رویه درختان و تهیه آمار دقیق از درختان سطح شهر بود که با اجرای این طرح تشخیص به موقع بیماریها و آفات درختان امکان پذیر می شود.

وی تصریح کرد: با عنایت به نقش مؤثر درختان در بهبود و تلطیف هوای شهر و تأمین اکسیژن لازم برای شهروندان، حفظ و توسعه فضای سبز و درختان در دستور کار قرارگرفته است .

این مدیر شهری ادامه داد: شهرداری باقرشهر در راستای حفظ و نگهداری درختان اقدام به شناسایی، پلاک کوبی و طراحی شناسنامه درختان موجود در بوستانها و خیابانهای شهر کرده است و تا کنون تعداد بیش از 10 هزار اصله درخت طی دو مرحله پلاک کوبی شده اند.

وی عنوان داشت: بهترین راه مقابله و کاهش سطح آلودگیها رسیدگی و مراقبت از درختان و کاشت و واکاری فضاهایی که بر اثر عملیات ساختمانی و عمرانی و همچنین ساخت و ساز های شهری درختان آنها از بین رفته است.

سعادتمند اضافه کرد: همکاری شهروندان در نگهداری از فضای سبز از جمله مهمترین راه های حفظ درختان دانست و پلاک کوبی درختان را در همین راستا ارزیابی کرد.

کد مطلب 2060728

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