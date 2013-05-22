پلاک کوبی بیش از 10 هزار اصله درخت در باقرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از قطع بی رویه درختان و تهیه آمار دقیق از درختان سطح شهر بود که با اجرای این طرح تشخیص به موقع بیماریها و آفات درختان امکان پذیر می شود.

وی تصریح کرد: با عنایت به نقش مؤثر درختان در بهبود و تلطیف هوای شهر و تأمین اکسیژن لازم برای شهروندان، حفظ و توسعه فضای سبز و درختان در دستور کار قرارگرفته است .

این مدیر شهری ادامه داد: شهرداری باقرشهر در راستای حفظ و نگهداری درختان اقدام به شناسایی، پلاک کوبی و طراحی شناسنامه درختان موجود در بوستانها و خیابانهای شهر کرده است و تا کنون تعداد بیش از 10 هزار اصله درخت طی دو مرحله پلاک کوبی شده اند.

وی عنوان داشت: بهترین راه مقابله و کاهش سطح آلودگیها رسیدگی و مراقبت از درختان و کاشت و واکاری فضاهایی که بر اثر عملیات ساختمانی و عمرانی و همچنین ساخت و ساز های شهری درختان آنها از بین رفته است.

سعادتمند اضافه کرد: همکاری شهروندان در نگهداری از فضای سبز از جمله مهمترین راه های حفظ درختان دانست و پلاک کوبی درختان را در همین راستا ارزیابی کرد.