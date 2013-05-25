عمق آب تمام نقاط درياچه اروميه اندازه گیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افتخاری گفت: به منظور استخراج عمق سنجي درياچه اروميه، عمق آب تمام نواحي اين درياچه براي نخستين بار اندازه گيري شد.

مدير پژوهشكده منابع آب موسسه تحقیقات آب اظهار داشت: مجهول بودن عمق و حجم درياچه همواره از دغدغه مسئولان، ‌كارشناسان و پژوهشگران بخش آب و محيط زيست بوده است.

وي با اشاره به نامشخص بودن عمق آب در تمامي نواحي درياچه تا پیش از اجراي اين عمليات و موجود نبودن نقشه بسيمتري اين درياچه بيان داشت: منحني هاي حجم سطح تراز درياچه كه براين اساس و بزودي منتشر خواهد شد، نقش مهمي در پايش، برنامه ريزي و مديريت درياچه اروميه خواهد داشت.

همچنین محمدحسين باقري عضو اصلي تيم كارشناسي مطالعات درياچه اروميه نیز در خصوص نحوه اجراي اين عمليات گفت: دستگاه ثبات عمق آب به كار رفته در اين پروژه با ارسال پالس الكترومغناطيسي 50 و 200 كيلوهرتز و ثبت اطلاعات برگشتي، با دقت قابل اطميناني در نواحي قابل تردد درياچه مورد استفاده قرار گرفت.

وي افزود: به منظور افزايش دقت و كاليبره دستگاه در نواحي مشخصي نيز به صورت دستي از سامانه طناب و وزنه براي تعيين مستقيم عمق استفاده شد. باقري با اشاره به همكاري موثر سازمان حفاظت محيط زيست اروميه در اين عمليات گفت:‌ براي نخستين بار، عمق آب نواحي مختلف درياچه اروميه توسط يک دستگاه ثبات به منظور استخراج بسيمتري درياچه، اندازه گيري شده است.

باقری خاطر نشان کرد: در حال حاضر كارشناسان پژوهشكده منابع آب موسسه تحقيقات آب، مشغول پردازش داده‌ هاي اندازه گيري و آناليز تصاوير ماهواره اي به منظور تهيه نقشه بسيمتري كف درياچه هستند.