۴ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۵

برای نخستین بار؛

عمق آب تمام نقاط درياچه اروميه اندازه گیری شد

مدير پژوهشكده منابع آب موسسه تحقیقات آب از انجام عمق سنجی آب در تمام نواحی دریاچه ارومیه برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افتخاری گفت: به منظور استخراج عمق سنجي درياچه اروميه، عمق آب تمام نواحي اين درياچه براي نخستين بار اندازه گيري شد.

مدير پژوهشكده منابع آب موسسه تحقیقات آب اظهار داشت: مجهول بودن عمق و حجم درياچه همواره از دغدغه مسئولان، ‌كارشناسان و پژوهشگران بخش آب و محيط زيست بوده است.

وي با اشاره به نامشخص بودن عمق آب در تمامي نواحي درياچه تا پیش از اجراي اين عمليات و موجود نبودن نقشه بسيمتري اين درياچه بيان داشت: منحني هاي حجم سطح تراز درياچه كه براين اساس و بزودي منتشر خواهد شد، نقش مهمي در پايش، برنامه ريزي و مديريت درياچه اروميه خواهد داشت.

همچنین محمدحسين باقري عضو اصلي تيم كارشناسي مطالعات درياچه اروميه نیز در خصوص نحوه اجراي اين عمليات گفت: دستگاه ثبات عمق آب به كار رفته در اين پروژه با ارسال پالس الكترومغناطيسي 50 و 200 كيلوهرتز و ثبت اطلاعات برگشتي، با دقت قابل اطميناني در نواحي قابل تردد درياچه مورد استفاده قرار گرفت.

وي افزود: به منظور افزايش دقت و كاليبره دستگاه در نواحي مشخصي نيز به صورت دستي از سامانه طناب و وزنه براي تعيين مستقيم عمق استفاده شد. باقري با اشاره به همكاري موثر سازمان حفاظت محيط زيست اروميه در اين عمليات گفت:‌ براي نخستين بار، عمق آب نواحي مختلف درياچه اروميه توسط يک دستگاه ثبات به منظور استخراج بسيمتري درياچه، اندازه گيري شده است.

باقری خاطر نشان کرد: در حال حاضر كارشناسان پژوهشكده منابع آب موسسه تحقيقات آب، مشغول پردازش داده‌ هاي اندازه گيري و آناليز تصاوير ماهواره اي به منظور تهيه نقشه بسيمتري كف درياچه هستند.

