پیش بینی 114 شعبه اخذ رای در شهرستان سمنان 

حسن سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه اجرای انتخابات در ایران بر پایه دموکراسی و مردم سالاری واقعی است اظهار داشت: در روز 24 خرداد بار دیگر ملت غیور و همیشه در صحنه با حضور خود حماسه سیاسی را خلق می کنند.

وی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیز گفت: هر دو انتخابات برای کشور مهم است و نباید یکی تحت الشعاع دیگری قرار گیرد.

سعدالدین زمان رسمی تبلیغات شوراها را از شانزدهم خرداد به مدت هفت روز تا ساعت 24بیست و دوم خرداد و ریاست جمهوری را از سوم خرداد به مدت 20 روز تا ساعت 24 بیست و دوم خرداد اعلام کرد.

عالیترین مقام دولت در شهرستان سمنان ضمن تأکید بر اینکه باید طوری برنامه ‏ریزی کنیم تا مردم با شور و شوق در انتخابات پیش رو شرکت و با حضور حماسی خود اهداف شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را خنثی کنند، گفت: خلق حماسه سیاسی و تحقق پیام رهبر معظم انقلاب، با حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو صورت می‏ گیرد.

سعدالدین با بیان اینکه تجلی تحقق حماسه سیاسی حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در انتخابات 24خرداد است افزود: ملت ایران بار دیگر حضور گسترده خود را در انتخابات خرداد 92 نشان خواهند داد و حماسه سیاسی را در عمل رقم می ‏زنند.

وی با بیان این موضوع که وظیفه مجریان انتخابات شفاف سازی از روند برگزاری انتخابات با بی طرفی کامل و امانتداری است تصریح کرد: با توجه به تلاش شبانه روزی دشمنان در فضاهای مجازی و شبکه های ماهوارهای در شایعه پراکنی و ایجاد ناامیدی در مردم حضور و ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر و روستا نشان از اهمیت مردم به سرنوشت و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

فرماندار شهرستان سمنان انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین رخداد سیاسی در کشور دانست و گفت: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که دشمنان نظام سعی در ضعیف جلوه دادن جایگاه ریاست جمهوری در بین ملت بزرگ ایران دارند ولی با درایت مقام معظم رهبری و نقشه بر آب کردن نقشه های داخلی و خارجی مردم ایران در 24 خرداد نشان خواهند داد که هنوز پایبند ارزشهای نظام و مطیع امر ولایتند.