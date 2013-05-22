احیای سنت اعتکاف از برکات انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با تبریک سالروز میلاد امام علی(ع) و با اشاره به حدیثی از رسول اکرم(ص) به تبیین فضائل و مناقب این امام همام پرداخت و گفت: نخستین کسی که از مردان به حضرت رسول(ص) ایمان آورد و مسلمان شد و همچنین نخستین کسی که در کنار حوض کوثر بر پیامبر(ص) وارد می شود حضرت امیرمؤمنان است.

وی در تفسیر این حدیث شریف تصریح کرد: مسئله حوض کوثر یک موضوع اسرار آمیز است؛ در دروازه بهشت حوض کوثر قرار دارد که افراد مؤمن در آنجا حضور می‌یابند و ساقی آن حضرت علی(ع) است، مؤمنان از آن حوض می‌نوشند و بعد وارد بهشت می‌شوند و در پرتو نوشیدن آب از دست ساقی کوثر نا خالصی‌های دنیوی و رزائل اخلاقی از آنها دور می‌شود.

استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به اهمیت اعتکاف در دین مبین اسلام، گفت: از آیات قرآن استفاده می‌شود که اعتکاف یک امر معمول در میان مسلمانان بوده و حقیقت این است که اعتکاف از عبادات مهم دین مبین اسلام است.

وی اضافه کرد: اعتکاف همچون احرام حج انسان را جهان مادی و مظاهر دنیوی جدا می‌کند؛ فرد معتکف در خانه خدا مجالی برای ارتباط با معبود پیدا می‌کند تا برای آینده زندگی خود تصمیم بگیرد و اگر در گذشته جایی اشتباه کرده نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود:‌ یکی از برکات انقلاب اسلامی احیای این سنت بوده است، در زمان‌های گذشته اعتکاف به صورت کم رونق برگزار می‌شد، اما انقلاب اسلامی بسیاری از سنت‌های اسلامی از جمله اعتکاف را احیا کرد و امروز طرفداران و مشتاقان اعتکاف بیشتر نسل جوان هستند و این امر مبارکی است.

وی بیان داشت: این مسئله نشان می‌دهد که همچنان روح دینی و عشق به مبانی اسلامی و دستورات دینی در نسل جوان ما نیز زنده است، در بسیاری از نقاط به قدری استقبال از سنت اعتکاف زیاد است که مساجد پاسخگو نیست و به ناچار دست اندرکاران مجبور به قرعه کشی بین ثبت نام کنندگان می‌شوند.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به شرط برگزاری اعتکاف در مساجد جامع، یادآور شد:‌ مسجد جامع از نظر ما مسجدی است که در طول شبانه روز در آن نماز جماعت اقامه شود، بنابراین در مسجد دانشگاه نیز می توان اعتکاف را برگزار کرد و از نظر ما لازم نیست نام مسجد جامع به خود گیرد.

وی با بیان توصیه هایی به معتکفان گفت: امیدواریم معتکفان در مدت اعتکاف بعد از آن که قلب خود را با آب توبه شستشو می‌دهند و قلب خود را پاک می کنند دعاهای مؤثری برای نجات مسلمانان از چنگال دشمنان، پایان یافتن نزاع خونین در کشورهای مختلف اسلامی و حل مشکلات داخلی کشور و مردم به ویژه اقشار محروم و رفع مشکلات اقتصادی، اخلاقی و سیاسی داشته باشند.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین از معتکفان خواست برای برگزاری مطلوب انتخابات به نحوی که مورد رضایت خدا و موجب تحکیم علقه مردم نسبت به هم و انقلاب شود دعا کنند.

