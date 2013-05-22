به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم همایش حضور در مسجد جامعه شهر سجاس افزود:انتخابات شوراها نیز به نوبه خود حساس است و اهمیت های خاص خود را دارد.





وی، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری، خدشه ای به انتخابات شورا ها وارد شود.



استاندار زنجان، با بیان اینکه راه یافتگان به شوراهای شهر و روستا باید در خدمت مردم باشند ادامه داد: این افراد نباید به جای رسیدگی به کار مردم دنبال فرصت و امتیاز برای کارهای شخصی خود باشند چرا که دیدیم برخی از شوراها خوب عمل نکرده اند.



رئوفی نژاد، با یادآوری اینکه نگاه امروز دنیا به جمهوری اسلامی است گفت: نگاه دشمنان نیز برای تخریب نظام جمهوری اسلامی است و شاهد فتنه سازی دشمنان برای ایجاد مشکل در فضای انتخاباتی هستیم.



وی،با تاکید بر اینکه سرنوشت همه ما به انتخابات جاری گره خورده است گفت: سرنوشت استکبار نیز گره خورده با این انتخابات است بنابراین سعی دارند فتنه ای چون 88 را دوباره راه اندازی نمایندو باید توجه داشت که وجود فتنه امری اجتناب ناپذیر است و نباید از آن غفلت کرد.



استاندار زنجان، انتخابات امسال را آزمون بزرگ ملت ایران دانست و اظهار داشت: اولین اولویت در راستای تحقق منویات رهبر خلق حماسه سیاسی است. فضای فعالی کشور فضای حساسی است و شمارش معکوس برای انتخابات و خلق این حماسه از امروز آغاز شده است.



رئوفی نژاد، با اشاره به 8 نفر کاندید ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان افزود: هر فردی که از بین این افراد انتخاب می شود باید ولایت پذیر و فرمان پذیر باشد و در راستای صلاح مردم و منویات مقام معظم رهبری حرکت نماید.





وی ، تاکیدکرد: رئیس جمهور باید به فکر کار مردم و حل مشکلات کشور باشد و در طی دولت نهم و دهم مردم عادت کرده اند که رئیس جمهور در بین مردم بوده و در بطن جامعه باشد ریاست جمهوری پست و مقام نیست بلکه فرصتی بای خدمت به مردم است.