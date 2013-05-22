جشن شکرگزاری کلزا در رامیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: برای خلق حماسه اقتصادی باید از کشاورزی سنتی گذر کنیم.

سید نصیر سید محمدی افزود: استان گلستان رتبه برتر تولید محصول کلزا و سطح کشت آن را در کشور دارد.

وی سطح کشت کلزا در شهرستان را بیش از 42 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 100 هزار تن محصول برداشت شود.

محمد تقی سوخته سرائي فرماندار رامیان نیز در اين جشن با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در نام گذاري امسال به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: با اين نامگذاري وظيفه مردم براي حضور حماسي در انتخابات سنگين تر شده است

وی در بخش ديگر سخنان خود به بيان مشکلات و استعدادهاي کشاورزي شهرستان پرداخت.