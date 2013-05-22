سرمایه گذاری در بخش تولیدات جانبی نیشکر

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوب برای توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی است.

وی بر ضرورت توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: شناساندن ظرفیتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری استان به کشورهای همسایه ضروری است.

حجازی با بیان اینکه روابط تجاری خوزستان با کشورهای سرمایه گذار در استان باید گسترش یابد، افزود: ایجاد روابط تجاری با کشورهای هند، پاکستان و مالزی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وی جذب سرمایه گذار در استان خوزستان و حمایت از این قشر با توجه به زیر ساخت ها و شرایطی که در استان وجود دارد را ضروری دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رفع موانع سرمایه گذاری در رشد و توسعه استان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان و مزایای این همایش ها اظهار کرد: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته جاذبه های سرمایه گذاری در استان خوزستان افزایش یافته است و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این استان یافته اند.

وی به جاذبه های استان خوزستان در زمینه پتروشیمی، نفت، کشاورزی و صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: خوزستان می تواند به قطب نخست تولید در کشور تبدیل شود.

حجازی با تاکید بر اینکه بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری ها استان در بخش پتروشیمی صورت می گیرد، افزود: با توسعه این صنعت در خوزستان می توانیم تسهیلات مناسبی در این بخش از صندوق توسعه ملی جذب کنیم.

وی با اشاره به افزایش جذب سرمایه گذار خارجی در استان گفت: در بخش سرمایه گذاری خارجی در سال 89، 1.6ميليارد دلار و در سال 90، 843 ميليون دلار جذب شد که این رقم در سال گذشته به بیش از 1.8 میلیون دلار افزایش یافت.

استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به فرصت های سرمایه گذاری موجود در بخش نیشکر و پتانسیل های فراوان برای استفاده از تولیدات جانبی این محصول، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در این بخش ضروری است.

وی تصریح کرد: در این راستا علاوه بر برگزاری همايش جذب سرمايه‌ گذار برای بخش صنايع پايين دست پتروشيمی، در صدد برگزاری همايشی در بخش نیشکر هستیم.

وی افزود: سالانه 2 ميليون هكتار از اراضی نيشكر به دليل عدم وجود صنايع تكميلی سوزانده و از بين می ‌روند؛ در حالی كه با استفاده از باگاس نيشكر می توان نسبت به تولید MDF و ساير محصولات اقدام کرد.