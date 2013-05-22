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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

حجازی تاکیدکرد:

سرمایه گذاری در بخش تولیدات جانبی نیشکر

سرمایه گذاری در بخش تولیدات جانبی نیشکر

اهواز- خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: با توجه به فرصت های سرمایه گذاری موجود در بخش نیشکر و پتانسیل های فراوان برای استفاده از تولیدات جانبی این محصول، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در این بخش ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوب برای توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی است.

وی بر ضرورت توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: شناساندن ظرفیتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری استان به کشورهای همسایه ضروری است.

حجازی با بیان اینکه روابط تجاری خوزستان با کشورهای سرمایه گذار در استان باید گسترش یابد، افزود: ایجاد روابط تجاری با کشورهای هند، پاکستان و مالزی نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وی جذب سرمایه گذار در استان خوزستان و حمایت از این قشر با توجه به زیر ساخت ها و شرایطی که در استان وجود دارد را ضروری دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رفع موانع سرمایه گذاری در رشد و توسعه استان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان و مزایای این همایش ها اظهار کرد: با توجه به فعالیتهای صورت گرفته جاذبه های سرمایه گذاری در استان خوزستان افزایش یافته است و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این استان یافته اند.

وی به جاذبه های استان خوزستان در زمینه پتروشیمی، نفت، کشاورزی و صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: خوزستان می تواند به قطب نخست تولید در کشور تبدیل شود.

حجازی با تاکید بر اینکه بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری ها استان در بخش پتروشیمی صورت می گیرد، افزود: با توسعه این صنعت در خوزستان می توانیم تسهیلات مناسبی در این بخش از صندوق توسعه ملی جذب کنیم.

وی با اشاره به افزایش جذب سرمایه گذار خارجی در استان گفت: در بخش سرمایه گذاری خارجی در سال 89، 1.6ميليارد دلار و در سال 90، 843 ميليون دلار جذب شد که این رقم در سال گذشته به بیش از 1.8 میلیون دلار افزایش یافت.

 استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به فرصت های سرمایه گذاری موجود در بخش نیشکر و پتانسیل های فراوان برای استفاده از تولیدات جانبی این محصول، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در این بخش ضروری است.

وی تصریح کرد: در این راستا علاوه بر برگزاری همايش جذب سرمايه‌ گذار برای بخش صنايع پايين دست پتروشيمی، در صدد برگزاری همايشی در بخش نیشکر هستیم.

وی افزود: سالانه 2 ميليون هكتار از اراضی نيشكر به دليل عدم وجود صنايع تكميلی سوزانده و از بين می ‌روند؛ در حالی كه با استفاده از باگاس نيشكر می توان نسبت به تولید MDF و ساير محصولات اقدام کرد.

کد مطلب 2060848

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