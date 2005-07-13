نواي گروه پريشاد در تالار وحدت

به گزارش خبرنگارموسيقي خبرگزاري مهرگروه موسيقي "پريشاد " با صداي "پريچهرخلوتي" سرپرستي "پروانه حاجي غلام حسين " 25 تيرماه ساعت 30/19 ويژه بانوان درتالاروحدت به اجراي برنامه مي پردازند .اين گروه دردوقسمت دشتي وماهوربه اجراي كنسرت خواهند پرداخت .

دردستگاه دشتي قطعاتي چون ديدي كه رسوا شد ودلم (علي تجويدي ) گروه نوازي كاروان (استاد صبا ) ترانه سنگ خارا(همايون خرم ) رنگ گروهي (محمد رضا لطفي ) و.. همچنين دردستگاه ماهورترانه زدست محبوب ندانم چون كنم (محمدرضا شجريان ) ، گروه نوازي ترانه محلي باتنظيم بيژن مرتضوي اگرمستم ازعشق تومستم ( علي اكبرشيدا) و.. نيزاجرا مي شود.

دراين گروه هنرمنداني ديگري چون مينوقاسم پور(قانون ) نيوشا بريماني (كمانچه ) ژاله عابر(بربط) نازنين پدرثاني (تنبك ) سيما مستفشار(دف ) وشراره سام زاده (تار) هنرنمايي مي كنند .

پروانه حاجي غلام حسين 37 سال سابقه تدريس درمركزحفظ واشاعه ملي دارد .اوتاروسه تارمي نوازد وازمحضراساتيدي چون علي اكبرخان شهبازي ،هوشنگ ظريف ،حسين عليزاده بهره برده است حاجي غلام حسين برنده جايزه بسياري ازفستيوال ها چون سويس ،ايتاليا ، فرانسه وآلمان بوده است .