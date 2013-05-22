به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حیدری ظهر چهارشنبه در اولین نشست هم‌اندیشی نقش دانشگاه در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه را پیشگیری از جرم بر شمرد و اظهار داشت: به طور كلي دو نوع نگرش نسبت به آسيب هاي اجتماعي وجود داردکه عمدتا متوجه چگونگي جرايم و نفس بزه­ هاي اجتماعي، شيوع، گستردگي، عمق، شدت و آثار ناصواب آن است.

وی افزود: صاحبان چنين نگرشي خود را در راستای وضع قوانين گوناگون، ساخت زندان، مبارزه با كج‌روي­ها و بالطبع مبارزات مجرمان، به خصوص از طريق زندان صرف مي كنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: نگرش ديگر معطوف به خصيصه‌ها و توانايي‌هاي اجتماعي فرد بزهكاری است كه مرتكب جرم مي شود.

وی بیان داشت: در واقع در اين نوع نگرش محور توجه، انسان‌هايي‌اند كه به رغم مشابهت فراوان با بسياري از همسالان خود از نظر شرايط اجتماعي، به علل خاصي(عدم آشنايي كافي با مهارت‌هاي اجتماعي) دچار آسيب پذيري اجتماعي مي‌شوند.

حیدری اضافه کرد: بر اساس دو نوع نگرش فوق الذكر مي توان دو راه حل براي مسئله (كاهش آسيب‌هاي اجتماعي) مطرح کرد که راه حل اول كه اصطلاحا مي‌توان آن را حل كوتاه مدت، سطحي و سخت‌افزاري ناميد، به مواردي چون ساخت زندان، استخدام پليس بيشتر، تشديد مجازات مجرمان و... به منظور مبارزه با مجرمان تاكيد دارد

وی افزود: این در حالي است كه راه حل دوم در مقابل راه حل اول قرار دارد و اصطلاحا راه حل دراز مدت، ريشه اي و نرم افزاري ناميده مي‌شود به عواملي چون فرهنگ سازي، اجتماعي كردن، دروني کردن ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه از طريق آموزش مهارت‌هاي اجتماعي تاكيد دارد.

حیدری ادامه داد: در این راستا اندیشمندان و تحلیل‌گران دانشگاهی که به عنوان سرمایه‌های فکری محسوب می‌شوند و دانشگاه به مثابه یک نهاد فرهنگی و با وجود لایه‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ عمومی مناسباتی آشکار و پنهان دارد زیرا رسالت دانشگاه از یک‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل‌های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش دانش و چشم‌اندازهای جدید در جامعه است.

وی گفت: با چنین درک و نگاهی، و با هدف شتاب دهی بیشتر به روند مشارکت دانشگاهیان در ساختن جامعه‌ای متعادل و سالم و مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم و افزایش ارتباط و تعامل با جامعه و اندیشیدن به چالش‌ها و نیازهای کنونی آن و انجام پردامنه‌تر مسئولیت اجتماعی و وجدان حرفه‌ای اهل دانش، این نشست با عنوان نقش دانش و دانشگاهیان در وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر نیز در ادامه این نشست به اهمیت پیشگیری اشاره کرد و بیان داشت: پیشگیری وظیفه قوه قضائیه است و اولین گام ایجاد شورای حل اختلاف بود و دومین گام تشکیل هسته‌های مردمی که در محلات این جلسات برگزار می شد و برای رفع مشکل محله این هسته های مردمی وارد عمل می شدند و در نهایت با ورود آقای لاریجانی و تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این ساختار گسترده تر شد.

در ادامه این جلسه اساتید به بیان نظرات خود پیرامون مباحث اجتماعی و پیشگیرانه پرداخته و مشکلات و چالش های را تشریح کردند.

در پایان قاسم حیدری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پاسخگوی سؤالات شرکت اساتید در نشست بودند.

اولین نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با اساتید دانشگاه با عنوان "نقش دانشگاه در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی" در دادگستری کل استان بوشهر برگزار شد.