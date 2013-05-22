طرح كارت پارك در خيابان های مولوی و شهيد انصاری قزوین اجرا می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد مهدي يدي همداني در این باره اظهارداشت: اين طرح از سال 85 و به شكل سنتي در شهر قزوين آغاز شده و از سال 89 تاكنون به صورت مكانيزه در حال انجام است.



وي بیان کرد: با اجرای اين طرح در خيابان های یادشده تعداد خيابان هايی كه اين طرح در آنها اجرا مي شود به 14 خیابان مي رسد.



اين مسئول، هدف از اجرای اين طرح را برقراري عدالت در استفاده از امكان پارك حاشيه ای، ساماندهی استقرار وانت بارها، كاهش زمان پارك و تشويق كسبه و صاحبان واحدهای صنفی برای استفاده نكردن از خودروهای شخصی به منظور رسيدن به هسته مركزی شهر اعلام كرد.



معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري از احداث پاركينگ شهيد انصاري با ظرفيت 550 دستگاه خودرو در تقاطع خيابان هاي مولوي و شهيد انصاری خبر داد.