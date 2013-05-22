ارزش کار تعلیم و تربیت برای جامعه بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای آموزش و پرورش مازندران در بابل تصريح كرد: سنگيني بار تعليم و تربيت موجب برجسته شدن و تعالي معلمان خواهد شد و آنچه به آموزش ارزش و بها مي دهد هدف محوري است.

وي با بيان اينكه روش هايي كه بتواند موثرترين آموزش را در دانش آموزان داشته باشد بايد مد نظر فرهنگيان قرار گيرد ، خاطر نشان كرد: مديريت آموزش و پرورش يك مديريت گسترده در حوزه هاي مختلف و مهمترين عامل تاثير گذار در روند تعليم و تربيت است.

امام جمعه شهرستان بابل افزود: تبادل و بررسي روش هاي تدريس و كتب درسي همواره بايد در بين معلمان صورت پذيرد تا آموزش با روش هاي موثر به دانش آموزان انتقال داده شود.

طرح هجرت سه از طرح های موفق بسیج سازندگی در آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این نشست از طرح هجرت سه به عنوان طرح های موفق بسیج سازندگی در آموزش و پرورش یاد کرد.

محمد علي اميري در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه تربيت منابع انساني كارآمد در آموزش و پرورش زير بناي توسعه است؛ تصريح كرد: حاصل توسعه و تقويت آموزش و پرورش ، توسعه و تقويت كشور است.

مديركل آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه تبلور آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي انساني متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است، اظهار داشت: در مسير ادامه تحصيل، اشتغال و كارآفريني ضرورت دارد، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و هنرستان‌ها مورد توجه قرار گيرند تا در اين زمينه شاهد بازآفريني در موضوع هدايت تحصيلي و عملياتي كردن مفاد سند تحول بنيادين باشيم.

وي با اشاره به اينكه جهت­ گيري طرح هجرت سه بايد به سمت زيركشت بردن زمين هاي كشاورزي در مراكز آموزشي و پرورشي استان باشد، ادامه داد: ايجاد و تقويت حس مسووليت‌پذيري در بين دانش آموزان، ايجاد روحيه­ي جهادي، پركردن اوقات فراغت جوانان و كسب مهارت‌هاي زندگي در ميان آن ها، بايد از مهم‌ترين رهاوردهاي برگزاري اين طرح باشد.

معلمان منشا تحول و آگاهي بخشي در جامعه

عيسي لطيفي، مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل در اين نشست با اشاره به تحقق شعار سال 92 با عنوان حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: چندين سال است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي متناسب با شرايط هر سال، شعاري بيان مي نمايند كه بايد به عنوان چراغ راه كشور ما باشد.



وي به نقش و جايگاه معلمان درسال 92 اشاره و تصريح كرد: فرهنگيان، با فرهنگ سازي در بين دانش آموزان و خانواده درسال حماسه سياسي واقتصادي مي توانند نقش خود را به خوبي ايفا نمايند.



مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل با بيان اينكه معلمان منشا تحولات و آگاهي بخشي در جامعه و بازوان توانمند حركت بزرگ علمي در كشور هستند افزود: انقلاب اسلامي ايران در دهه پيشرفت و عدالت در تدارك تحولي بنيادين براي حركت به سمت آينده اي درخشان است كه كليد واژه هاي اين تحول در دستگاه آموزش و پرورش و با همت معلمين معني مي يابد.



لطيفي، روز 24 خرداد را صحنه بروز حماسه سياسي دانست و گفت: آموزش و پرورش به دليل نقش مرجعي كه دارد و در همه خانواده ها كلامش نافذ است، مي تواند در دعوت به مشاركت سياسي حداكثري، نقش مهمي را ايفا کنند.



