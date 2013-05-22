مراجعات مردمی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حبیب الله قاسم پور گنجی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان ارشاد و معاضدت قضایی مازندران با اشاره به عملکرد واحد ارشاد و معاضدت قضایی استان طی سال91 و مقایسه آن با سال 89 و 90 گفت: طی سال 89 مجموع پاسخگویی به مراجعان حضوری به واحدهای ارشاد و همچنین مراجعان تلفنی 74 هزارو 744 نفر بود.



وی افزود: در سال 90 با 86 هزارو713 مورد پاسخگویی به مراجعان حضوری و تلفنی واحد های ارشاد و معاضدت قضایی، حدود 12 هزار مورد افزایش را در بخش پاسخگویی شاهد هستیم. همچنین در سال 91 تعداد مراجعان حضوری و تلفنی واحد های ارشاد و معاضدت قضایی به 92 هزارو564 نفر رسید که نسبت به سال قبل حدود 8هزار مورد افزایش یافت.



معاون آموزش رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه باید زمینه اعتماد مردم را نسبت به کارشناسان واحد های ارشاد و معاضدت قضایی افزایش دهیم، ادامه داد: قطعا افزایش دانش و آگاهی و استفاده از تجربیات سایر همکاران در جلب اعتماد مراجعان موثر است.



گنجی، کیفی سازی پاسخگویی را شاخصه ای مهم در بحث ارشاد مراجعان دانست و تصریح کرد: خروجی و کیفیت کار با صبر و حوصله در پاسخگویی و ارتقای دانش حقوقی حاصل می شود؛ لذا از همکاران انتظار می رود بدنبال افزایش دانش و اطلاعات خود باشند.



وی با بیان اینکه پرتال داخلی دادگستری کل استان مرجع رسمی اطلاع رسانی معاونت آموزش دادگستری کل استان می باشد، گفت: در پرتال داخلی دادگستری کل استان از ابتدای سال 90 تمام قوانین قابل دسترسی است و حتی قبل از لازم الاجرا شدن نیز قابلیت دسترسی و بهره برداری دارد.

راهنمایی و ارشاد درست سبب کاهش ورودی پرونده محاکم قضایی



حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش ارشاد و معاضدت قضایی در تشکیل درست پرونده های قضایی گفت: راهنمایی و تشکیل درست پرونده های قضایی، نه تنها در صحت و دقت آنها، بلکه در سرعت رسیدگی نیز موثر بوده و کمک شایانی به تشکیلات قضایی خواهد کرد.



وی راهنمایی و ارشاد درست را در کاهش ورودی پرونده در دادگستری موثر دانست و افزود: اگر از ابتدای کار پرونده درست تشکیل شود این کار باعث رفع آسیب ها و اشکالات در بخش تجدید پرونده ها، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها خواهد شد. لذا واحد های ارشاد و معاضدت قضایی معاضد، کمک کار و بازوی قوی تشکیلات قضایی هستند.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.