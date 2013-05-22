قاتل مرد 40 ساله در کمتر از یک ساعت در مشهد به دام افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، احد کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارش نزاع و قتل مردی 40 ساله به نام رضا در خیابان طبرسی مشهد به فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد و تیم‌های گشتی کلانتری 39 مشهد بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: شاهدان عینی این جنایت خونین، از فرار فردی به نام مجتبی خبر دادند که با ضربات چاقو مرد 40 ساله را به قتل رسانده است.

کریمی در توضیح بیشتر گفت: صاحبخانه که برادر ناتنی ضارب است اظهار کرد که من و یکی از دوستانم در داخل خانه بودیم که برادر ناتنی‌ام از روی دیوار وارد خانه شد و دقایقی بعد که من و دوستم جر و بحث می‌کردیم ناگهان برادرم وارد این دعوا شد و با چاقوی میوه‌خوری چهار ضربه به کتف رضا زد و پول و گوشی رضا را برداشت و فرار کرد و من موضوع را به پلیس 110 اطلاع دادم.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: با این اعترافات صریح ماموران انتظامی خانه متهم به قتل را شناسایی و او را در حالی که آثار خون بر روی لباسش داشت دستگیر کردند.

وی بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد و جسد با دستور قاضی به پزشکی قانونی انتقال یافت و دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.