مدرن ترین پایانه مسافربری جنوب شرق کشور در کرمان به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پوراسماعیلی با بیان این مطلب اظهار داشت: پایانه آدینه بدون شک موتور محرکه ضلع جنوب غربی شهر کرمان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پایانه مسافربری آدینه کرمان در فضایی بالغ بر 12 هزار مترمربع ساخته شده که مشتمل بر سالن دفاتر فروش بلیط، دفاتر تجاری و یک هتل برای اقامت مسافران است، از احداث یک مجموعه تعمیرگاهی، کارواش و مجموعه پمپ بنزین و پمپ گاز در مقابل پایانه، خبر داد.

شهردار منطقه سه کرمان با اشاره به این که پایانه مسافربری آدینه توسط شهرداری کرمان و با مشارکت بخش خصوصی احداث شده، تصریح کرد: این پروژه به منوظر ورود سرمایه از خارج به داخل کشور، بسیار مهم و ارزشمند است؛ چرا که سرمایه گذار بخش خصوصی متولد کرمان و مقیم آمریکاست که به دلیل علاقه به زادگاه خود، در این شهر سرمایه گذاری کرده است.

وی طراحی پایانه را یک طراحی خاص و به صورت مدور عنوان و تصریح کرد: این طراحی موجب شده تمامی دفاتر فروش شانس یکسانی برای فروش بلیط داشته و دیگر مشکلات گذشته در این خصوص وجود نداشته باشد.

پوراسماعیلی در ادامه به حضور شرکت های بزرگ تعمیرگاهی در جوار پایانه اشاره کرد و افزود: دیگر نیازی نیست اتوبوس ها برای رفع عیب و نقص به خارج از محوطه پایانه رفته و وقت و هزینه زیادی صرف تعمیر کنند.

وی همچنین با ابراز خرسندی از وجود کارواش در کنار پایانه، تصریح کرد: برای شستشوی هر دستگاه اتوبوس حداقل 25 لیتر آب نیاز است که با وجود کارواش یاد شده مشکل شستشوی اتوبوس ها مرتفع خواهد شد.

پوراسماعیلی همچنین از طراحی فضای سبز زیبایی توسط شهرداری منطقه سه در محوطه پایانه خبر داد و تصریح کرد: سعی کرده ایم گل ها و گیاهان مقاوم و زیبایی در این ناحیه کاشته شود تا علاوه بر زیباسازی بیشتر محوطه پایانه، روحیه نشاط و شادابی مسافران و شهروندان عزیز کرمانی را افزایش دهیم.

وی همچنین به انجام عملیات عمرانی و اتمام جدول گذاری در بلوار شاهد اشاره و تاکید کرد: زیرسازی باند دوم نیز انجام شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه سه از انجام عملیات رفوژ بلوار شاهد تا نزدیک پایانه خبر داد و تصریح کرد: بعد از اتمام عملیات رفوژ، کار روشنایی بلوار توسط اداره برق انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر همکاری مالکان زمین های واقع در مسیر طرح برای تملک شهرداری و اجرای پروژه، از شهروندان منطقه سه، اداره برق، دستگاه قضایی استان کرمان و نیروی انتظامی به منظور همکاری بی دریغ با مجموعه شهرداری تقدیر و تشکر کرد.

این مسئول یادآور شد: پایانه مسافربری جنوب شرق کشور به مناسبت 13 رجب سالروز ولادت باسعادت امیرمومنان حضرت علی( ع) و نیز سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در شهر کرمان افتتاح می شود.