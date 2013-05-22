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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۴۷

جغتایی:

نمایشگاه" 24 سال با یاد امام (ره)" در خواف برگزار می شود

نمایشگاه" 24 سال با یاد امام (ره)" در خواف برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار خواف گفت: همزمان با ایام ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه" 24 سال با یاد امام(ره)" در خواف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی جغتایی در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: رویکرد این نمایشگاه که با همکاری ادارات مختلف برگزار می شود، آشنایی جامعه به ویژه نسل جوان  با سیره، اندیشه و تالیفات امام خمینی(ره) است.

فرماندار خواف افزود: به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم امسال هفت کمیته پشتیبانی، فرهنگی، اطلاع رسانی و تشکل های مذهبی، اصناف، ایثارگران، اعزام، فضاسازی و درمان و امدادرسانی تشکیل شده است.

جغتایی زنده نگه داشتن نام و یاد امام خمینی (ره) را وظیفه ای همگانی و فراتر از  تکالیف اداری دانست و از مردم، روسای ادارات، بخشداران و دهیاران خواست تا برای تحقق این مهم تلاش کنند.

 

کد مطلب 2061014

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