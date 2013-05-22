نمایشگاه" 24 سال با یاد امام (ره)" در خواف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی جغتایی در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: رویکرد این نمایشگاه که با همکاری ادارات مختلف برگزار می شود، آشنایی جامعه به ویژه نسل جوان با سیره، اندیشه و تالیفات امام خمینی(ره) است.

فرماندار خواف افزود: به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم امسال هفت کمیته پشتیبانی، فرهنگی، اطلاع رسانی و تشکل های مذهبی، اصناف، ایثارگران، اعزام، فضاسازی و درمان و امدادرسانی تشکیل شده است.

جغتایی زنده نگه داشتن نام و یاد امام خمینی (ره) را وظیفه ای همگانی و فراتر از تکالیف اداری دانست و از مردم، روسای ادارات، بخشداران و دهیاران خواست تا برای تحقق این مهم تلاش کنند.