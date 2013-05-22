7 طرح زیربنایی در راستای رشد و توسعه اقتصادی خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: این طرح ها پس از دریافت پاسخ مثبت استعلام شرکت های خدمات رسان از قبیل آب، برق و گاز و رعایت اصول و مباحث فنی مهندسی مورد تایید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص طرح های مصوب این کارگروه بیان کرد: احداث دو واحد مرغداری، طرح ساماندهی مشاغل مزاحم در قالب واحدهای پرنده فروشان، احداث ترمینال ضبط پسته و احداث دو مجتمع خدماتی رفاهی در حریم شهر تربت حیدریه و قوچان از جمله این طرح ها است.

واحدی دیگر طرح مصوب شده را احداث یک مجموعه ورزشی سوارکاری در شهرستان طرقبه شاندیز معرفی کرد و گفت: شرط موافقت اعضای کارگروه با ایجاد این مجموعه اخذ تاییدیه از راه و شهرسازی در خصوص مسیر دسترسی و همچنین موافقت شرکت سهامی آب منطقه ای استان است.

وی طرح ایجاد دامداری در اراضی مربوطه را نیز منوط به رعایت کامل اصول مورد تصویب کارگروه ستاد کشاورزی استان دانست و بیان کرد: 15 اصل در این کارگروه به تصویب رسیده است که در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی قید شده و در فرصت مقتضی به تصویب خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی موافقت کارگروه با احداث یک مجتمع رفاهی خدماتی در شهرستان قوچان و تربت حیدریه را منوط به اخذ تاییدیه از اداره کل راه و شهرسازی دانست و گفت: این مجتمع باید به عنوان یک ایستگاه برای آماده سازی زائران پیاده و سواره به منظور ورود به حریم رضوی عمل کند.