بحث تربیتی در آموزش عالی مغفول مانده است/ نقش دانشگاهها در پایین آمدن نرخ بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش ظهر سه شنبه در 45 امین نشست راهبردی معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با بیان اینکه مهم ترین ارکان آموزش عالی دانشجو، هیئت علمی و زیرساختهای آن است اظهار داشت: در این راستا باید چهار شاخص به روز رسانی، بومی سازی، کارآمدی و ارزش گذاری را همواره مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه برای اینکه از سیستم آموزش عالی کشور خروجی مناسبی داشته باشیم باید دائما سرفصلها و محتوا بر اساس نیاز جامعه بازنگری شوند افزود: بر اساس پیش بینی های صورت تمام رشته های بیش از پنج سال در دانشگاهها و مراکز علمی بازنگری خواهند شد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین سند آمایش آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر این سند در شورای عالی گسترش برای تصویب در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه هدف از تدوین این سند نگاه جامع به آموزش عالی بر اساس نیاز کشور بوده است عنوان کرد: این سند با دو رویکرد پایین به بالا و بالا به پایین شکل گرفته است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید براینکه بر اساس این سند بعد تربیتی در دانشگاهها مدنظر است تصریح کرد: متاسفانه نمره آموزش عالی کشور در این زمینه خیلی خوب نیست چرا که هیچ کدام از ما نصف آنچه را که برای بچه های خود دل می سوزانیم برای دانشجو دل نمی سوزانیم.

نادری منش با بیان اینکه بحث تربیتی در آموزش عالی کشور مغفول مانده است بیان داشت: این در حالیست که یکی از اهداف سند آمایش آموزش عالی کشور رسیدن فرد به حیات طیبه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه آموزش عالی ما باید منجر به اقتدار مسلمین شود افزود: باید در این راستا بالاترین توان علمی در مقابل فشارهای بیرونی داشته باشیم و عزتمندتر، عاقل تر و حکیم تر از انسانهای کشورهای منطقه باشیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید براینکه آموزش عالی نقش بسیار مهمی در پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور دارد افزود: می توان با استفاده از آموزش عالی نرخ بیکاری در کشور را یک رقمی و زیر دو یا سه درصد کنیم.

نادری منش با بیان اینکه ام الفساد در هر جامعه ای بیکاری است عنوان کرد: در این راستا دانش ما باید در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد تا اشتغال، درآمد، افزایش سرانه ملی و ... را به دنبال داشته باشد.