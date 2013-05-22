صدور 1217 فقره پروانه بهره برداری دام و طیور در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ظهار داشت: از سوی مدیریت صدور پروانه این معاونت در سال گذشته، 87 فقره پروانه تاسیس و هزار و 217 فقره پروانه بهره برداری، 10 فقره مجوز توسعه و ده فقره تمدید پروانه صادر شد.

وی، صدور 50 فقره پروانه تاسیس و سه فقره پروانه بهره برداری برای ایستگاه جمع آوری شیر، 8 فقره پروانه بهره برداری دامداری کوچک صنعتی گاو شیری ، صدور 13 فقره دامداری کوچک صنعتی گوسفند داشتی، صدور یک فقره پروانه بهره برداری دامداری کوچک صنعتی پرواربندی بره، صدور 449 فقره پروانه بهره برداری دامداری کوچک صنعتی پرواربندی بهره برداری گاو شیری، 219 فقره پروانه بهره برداری برای دامداری روستایی پرواربندی گوساله، صدور 224 فقره پروانه بهره برداری دامداری روستایی گوسفند داشتی و صدور 43 فقره پروانه بهره برداری دامداری روستایی پرواربندی بره را از جمله فعالیت ها و عملکرد مدیریت صدور پروانه سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال گذشته برشمرد.

جعفری، صدور 176 فقره پروانه بهره برداری دفترچه پرورش زنبور عسل به ظرفیت 10 هزار و 490 کلنی را از اقدامات و فعالیت های معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال قبل اعلام کرد.

وی، صدور 47 فقره پروانه تاسیس به ظرفیت 1.1 میلیون قطعه، 46 فقره پروانه بهره برداری بظرفیت 885 هزار قطعه و 5 فقره مجوز توسعه بظرفیت 68 هزار قطعه در پرورش مرغ گوشتی، صدور 7 فقره پروانه تاسیس بظرفیت 21 هزار قطعه، 4 فقره پروانه بهره برداری بظرفیت 111 هزار قطعه و 3 فقره مجوز توسعه بظرفیت 28 هزار قطعه برای پرورش مرغ مادر گوشتی از دیگر اقدامات و فعالیت های مدیریت صدور پروانه های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال گذشته بوده است.

مازندران قطب دامپروری کشور است.