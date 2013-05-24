به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدرضا رحیمی طرح‌های جدید آب و فاضلاب استان تهران به بهره برداری رسید. این طرح‌ ها شامل مرکز کنترل آب تهران، لوله‌ گذاری‌ های مربوط به طرح‌ های آبرسانی و توسعه شبکه فاضلاب است که با اعتباری افزون بر 22 هزار و 200 میلیارد ریال به بهره‌ برداری رسید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارزش ذاتی آب و دشواری‌ های تامین آن در استان تهران اظهار داشت: با نگاهی به آمار مصرف آب در کلانشهر تهران، به بزرگی تلاش‌ های همکاران‌ مان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران پی می‌ بریم.

رحیمی ادامه داد: تامین و تصفیه آب برای نزدیک به 14 میلیون نفر جمعیت استان تهران برگ زرینی است که در کارنامه وزارت نیرو می‌ درخشد. همچنین سیدمهدی ثمره هاشمی با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام ‌شده در دولت‌ های نهم و دهم در حوزه آب و فاضلاب گفت: پوشش آبرسانی شهری از 98 درصد در سال 84 به 99.2 درصد در زمان حاضر پیشرفت داشته است.

مشاور وزیر نیرو به طرح‌ های مهم انجام‌ شده در حوزه آب و فاضلاب کشور اشاره کرد و افزود: تکمیل عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس با طول 827 کیلومتر مربع، طرح آبرسانی غدیر با 750 میلیون مترمکعب ظرفیت در سال، واگذاری 400 هزار فقره انشعاب آب و 217 هزار فقره انشعاب فاضلاب در مسکن مهر، ایجاد و بهره‌برداری از 44 واحد تصفیه‌ خانه جدید آب و 92 واحد تصفیه‌ خانه فاضلاب و رشد 200 درصدی آزمایشگاه‌ های آب و فاضلاب از جمله طرح‌ های مهم این حوزه بوده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور استفاده از منابع مالی غیردولتی را از دستاوردهای مطلوب دولت دانست و تصریح کرد: دریافت 650 میلیون دلار وام از بانک جهانی برای اجرای فاضلاب کشور را از این نظر دارای رتبه نخست در خاورمیانه و شمال آفریقا کرده ‌است و افزون بر آن برای نخستین بار توانستیم 200 میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی برای اجرای طرح فاضلاب روستاهای اولویت‌ دار تسهیلات دریافت کنیم.

ثمره هاشمی با اشاره به انعقاد قرارداد یکهزار میلیارد ریالی با بخش خصوصی گفت: برای نخستین بار است که بخش خصوصی به صورت غیرمتقابل برای طرح‌ های فاضلاب سرمایه‌گذاری می‌کند. وی همچنین در خصوص میزان جمعیت زیرپوشش شبکه بهداشتی جمع آوری فاضلاب در تهران بیان داشت: در سال 87 جمعیت زیرپوشش 18 درصد بود که در ظرف پنج سال به 51 درصد رسیده است.