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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

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تیم فوتبال شاهین رحیم آباد میهمانش ملوان کیاشهر را با شکست بدرقه کرد

تیم فوتبال شاهین رحیم آباد میهمانش ملوان کیاشهر را با شکست بدرقه کرد

رودسر - خبرگزاری مهر: در هفته اول از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان گیلان، شاهین رحیم آباد مقابل میهمانش ملوان بندرکیاشهر به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر  چهارشنبه در هوایی بارانی و در زمین شهرداری رحیم آباد برگزار گردید، تیم میزبان موفق شد با نتیجه دو بر یک مقابل حریفش به برتری برسد.

هر سه گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید که برای تیم شاهین رحیم آباد حمید آقاجانی در دقیقه 78، سعید علیزاده در دقیقه 84 و تک گل تیم میهمان را حسن شوکتی در دقیقه 89 به ثمر رساند.

داور این دیدار شش کارت زرد به بازیکنان تیم شاهین رحیم آباد و پنج کارت زرد هم به بازیکنان ملوان کیاشهر نشان داد و در دقیقه 80 بازیکن شماره 9 از تیم ملوان کیاشهر و در دقیقه 93 بازیکن شماره دو از تیم شاهین رحیم آباد با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شدند.

همچنین سرمربی تیم شاهین رحیم آباد در دقیقه 53 به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت بازی از کنار زمین اخراج شد.

کد مطلب 2061074

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