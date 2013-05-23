شایعه طرفداری هیأت رئیسه دانشگاه آزاد از هر یک از کاندیداها دروغ محض است

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه فرهاد دانشجو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر به این شرح است:

" بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام و درود به روان پاک شهدای اسلام و روح پرفتوح حضرت امام خمینی (قدس سرّه) و با آرزوی توفیق، سعادت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) و با عرض سلام و ارادت به همه اعضای محترم خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و امت شهید پرور و کاندیداهای محترم احراز صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر.

در حکومت اسلامی هم سیاست و هم اخلاق از دین منشأ می گیرند. در اسلام پشتوانه اصلی اخلاق، ایمان به خداست. سیاست کاندیداهای محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای خیرخواهی، خدمت، راهنمایی، جلوگیری از فساد و خیانت، بر حذر داشتن مردم از گرفتار شدن در زنجیر استعمار و بندگی و جلوگیری از افکندن غلها برگردن ملت ها، ایجاد آرامش و امنیت، رشد و بالندگی و پیشرفت و اعتلای کشور باشد.

سیاست اسلام، سیاستی است که از هر گونه هوی و هوس و طمع و آلودگی پاک است. ولی سیاست زورگویان زر دوست شیطان صفت، ایجاد فتنه، اغتشاش و برادرکشی است تا از این رهگذر به قدرت برسند و بر تختهای نرم تکیه زنند، وحشیانه و خشونت آمیز نسبت به ملت رفتار کنند و برای تأمین منافع شخصی از قدرت و نفوذ خویش سوءاستفاده نمایند و برای اجنبی دلالی کنند تا ولو با ریختن خونها، آنها را بر ملت و مملکت خویش مسلط سازند.

امام علی (ع) بهترین سیاستها را عدالت معرفی کرده و فرموده است "خیرالسیاسات العدل" - بهترین سیاستها عدالت است- امام(ع) سیاستی را که از عدل ناشی می شود، در سه چیز می دانند و می فرمایند: سیاسه العدل ثلاثه: لین فی حزم، و استقصاء فی عدل و افضال فی قصد، یعنی نرمی کردن و درشتی ننمودن با مردم، در دادگری و احقاق حقوق مردم کار را به نهایت رساندن و احسان کردن به مردم با میانه روی که به اسراف نرسد.

همچنین وفق، مدارا و بردباری در عالم سیاست آنچنان لازم و ضروری است که امام علی (ع) می فرمایند: الحلم رأس السیاسه و نیز فرموده اند "فضیله الریاسه حسن السیاسه"، " فضیلت و افزونی مرتبه ریاست در نیکویی سیاست است". سیاست اسلام، سیاست خاصی است و با سیاستهای منفور جهان که بر نسبی گرایی، انسان محوری، مادی گرایی و نفع گرایی استوار است و اخلاق را در خارج از حوزه دین تعریف می کند، به هیچ وجه قابل قیاس نمی باشد. در نظام سیاسی اسلام، سیاست اسلامی بر فلسفه اخلاق استوار است. در مکتب اسلام، سیاست برای کسب قدرت نیست، بلکه قدرت وسیله ای است برای احقاق حق و گسترش دادگری و از بین بردن ظلم و فساد.



بنابراین بهترین حکومتی که فضیلتهای اخلاق در آن به طور کامل رعایت شده و بشر را می تواند به سرحد کمال برساند حکومت اسلامی است که انشاءالله این حکومت مقدس جمهوری اسلامی ایران بتواند جهانی گردد و به دست صاحب اصلی خود آقا امام زمان «عج» برسد.

با احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری و قبول نظر شورای محترم نگهبان از طرف سایرکاندیداها، اولین گام بزرگ حماسه سیاسی رقم خورد. پذیرش نظر شورای محترم نگهبان، نشان از اسلامی بودن، بلوغ سیاسی، خیراندیشی و ایرانی دوستی همه کاندیداها می باشد و سیلی بزرگی بر صورت دشمنان اسلام و ایران تلقی می گردد و خود همین موضوع یک حماسه سیاسی است که بخوبی محقق گردید. به ملت آزاده، غیور و مومن جمهوری اسلامی ایران و به همه کاندیداهای محترم برای رعایت قانون و اصول اخلاقی و خلق این حماسه، تبریک عرض می کنیم. این نمایشِ پختگی سیاسی، صبر و اخلاقمداری، قانونمداری و ولایتمداری همه مردم شریف و کاندیداهای محترم، یکی از نمادهای کیفی حماسه سیاسی است.

سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در این دوره از انتخابات بر دعوت و تشویق آحاد ملت به حضور حداکثری و کمک به شناخت و معرفت بیشتر از کاندیداها و تأکید بر قانونمداری و ولایتمداری استوار است. لذا از همه اقشار غیور ملت برای حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر، دعوت نموده و اعلام می دارد فرصت لازم برای حضور قانونی همه کاندیداهای محترم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شده است و کاندیداهای محترم با دعوت تشکلها و بسیج و اخذ مجوز، وفق مقررات می توانند با حضور در واحدها، به معرفی برنامه های خود و پاسخ به سئوالات اقدام نمایند.

همچنین ضمن عرض تبریک و ارادت به همه کاندیداهای محترم احراز صلاحیت شده، اعلام می‌گردد که دانشگاه آزاد اسلامی از هیچ یک از کاندیداهای محترم جانبداری نمی کند و نخواهد کرد و کاملاً بی طرفانه و قانونمدار به حرکت صحیح، علمی، اخلاقی و سازنده خود ادامه خواهد داد. لذا، هرگونه شایعه و خبر درخصوص طرفداری رئیس یا هیأت رئیسه دانشگاه از هر یک از کاندیداهای محترم، دروغ محض و غیرواقعی است.

برای دانشگاه آزاد اسلامی دو اصل ولایتمداری و قانونمداری شروط حرکت در مسیر انتخابات می باشند و به هر یک از کاندیداهای محترم که آرای حداکثر رأی دهندگان را جلب نموده و حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران را از دستان مبارک رهبر فرزانه انقلاب دریافت کند، پیشاپیش تبریک می گوییم. اینجانب و همه مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی برای همه کاندیداهای احراز صلاحیت شده، آرزوی عاقبت به خیری، اخلاقمداری و توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داریم.

در اسلام، خدا اهـداف عـالى قدرت صـالحـان را گـسـتـرش فضایل اخلاقى و انهدام رذایل دانسته، امّا شیطان و پیروانش در صدد انهدام بنیادهاى اخلاقى و طرد فضایل اخلاقى از جامعه هستند. مردان و زنان منافق نیز به زشتیها فرمان مى دهند و از خوبیها منع می کنند ( اَلْمـُنـافـِقـُونَ وَ الْمـُنـافـِقـاتُ بـَعـْضـُهـُمْ مـِنْ بـَعـْضٍ یـَاءْمـُرُونَ بـِالْمـُنـْکـَرِ وَ یـَنـْهـَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ...). بنای عالم مبتنی بر نظم و عدالتی است که طبق آن، رفتارها و کردارها مستوجب پاداش یا عقوبت هستند.

لذا خودم و همه اعضای محترم خانواده بزرگ و سربلند دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کاندیداهای محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران و طرفدارانشان را به رعایت اصول اخلاقی اعم از صداقت و راستگویی، امانت داری، خودداری از تهمت زدن، عدم انتشار اخبار غیر واقع و کذب، پایبندی به عهد و پیمان، رأفت و مهربانی، تحمّل و بردباری سیاسی، عفو و گذشت در قبال خطای ناآگاهان، پرهیز از انتقام گیری سیاسی، صبر و استقامت و شکیبابی در مقابل شداید و مشکلات، قاطعیّت در اجرای عدالت و اقامه‌ حدود الهی، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر فرزانه مان حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) و حفظ و پایداری بر دو اصل مهم و ارزشمند قانونمداری و ولایتمداری دعوت می‌نماییم."