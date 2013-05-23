نمايشگاه طلاي اصفهان پر سابقه ترين نمايشگاه كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جلالي پور شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح هفتمين نمايشگاه بین‌المللی فلزات گران‌بها، طلا، جواهرات، نقره، ساعت، سنگ‌های قيمتي، ماشين آلات و تجهيزات وابسته در جمع مسئولان و مهمانان خارجي با اشاره به اينكه نمايشگاه، ابزاري براي معرفي دستاوردهاي توليدي و صادراتي و مقوله‌ای اساسي و اصلي در اين زمينه است، بيان داشت: نمايشگاه گل سر سبد اهرم‌های تجاري كشور و مهم‌ترین ابزار براي ايجاد ساز و كارهاي تجاري جديد است.

وي با اعلام اينكه بيش از 400 نمايشگاه معتبر در سطح جهان فعاليت دارند، افزود: ابزار نمايشگاهي در تمام جهان نه تنها كُند نشده بلكه بسيار كارآمد و اثرگذار است.

مدير کل دفتر ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت ايران تقويت نمايشگاه طلا و جواهر در استان اصفهان را مايه خرسندي دانست و گفت: در فضاي اين نمايشگاه می‌توان به ايجاد فرصت‌های سرمايه گذاري جديد پرداخت و زمينه حضور سرمايه گذاران ديگر كشورها را فراهم ساخت.

وي به حضور رايزن بازرگاني سفارت تركيه در اين نمايشگاه اشاره داشت و ضمن يادآوري توان اين كشور در صنعت طلا و جواهر تأكيد كرد: توليدكنندگان كشور بايد از اين حضور استفاده كرده و براي توسعه فعالیت‌های تجاري خود با اين كشور اقدام كنند تا علاوه بر معرفي دستاوردها، پتانسیل‌های صادراتي خود را نيز افزايش دهند.

به گزارش مهر، اين نمايشگاه، ميزبان 80 مشاركت كننده از استان‌های اصفهان، تهران، آذربايجان شرقي و مازندران و نمايندگان فروش محصولات كشورهاي اتريش، ايتاليا، سوييس، تركيه، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمريكا و هندوستان است و برندها و نشان‌های مطرح و شاخصي را به بازديدكنندگان عرضه خواهد كرد.

هفتمين نمايشگاه بین‌المللی فلزات گران‌بها، طلا، جواهرات، نقره،ساعت، سنگ‌های قيمتي، ماشين آلات و تجهيزات وابسته 1 تا 4 خرداد ماه سال جاري در مركز نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان داير است و ساعات بازديد از آن 16 الي 22 و بازديد متخصصين از ساعت 9 تا 12 روز جمعه 3 خرداد خواهد بود.