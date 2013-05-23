مردم تب کنگو را جدی بگیرند/ با آغاز فصل گرما احتمال شیوع تب کنگو افزایش یافته است

محمدرهبان در گفتگو با مهر با بیان اینکه مردم موارد پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را رعایت نمایند اظهارداشت:با توجه به شروع فصل گرما واحتمال شیوع بیماری های مشترک بین انسان ودام،شهروندان باید موارد بهداشتی را جدی بگیرند.

وی افزود:مردم از کشتار دام درمنازل،معابرومکان های عمومی اجتناب کرده وهنگام خرد کردن گوشت حتما از دستکش استفاده نمایند.

سرپرست دامپزشکی منوجان با بیان اینکه گوشت را از مراکز معتبر خریداری نمایید تصریح کرد:افرادی که به واسطه شغلشان با دام ها سروکار دارند نسبت به رعایت مسائل بهداشت فردی توجه بیشتری داشته باشند.

رهبان تصریح کرد:افراد از نگهداری دام مخصوصا گوسفند وبز در منازل به دلیل آلودگی به ویروس وکنه های ناقل پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد:پوشیدن لباس کار ،استفاده از کلاه،ماسک،دستکش،چکمه،عینک ومحافظ برای کارگران دامداری ها وکشتارگاه هابه منظور جلوگیری از گزش کنه ها و ورود آن هابه داخل لباس ونیز جلوگیری از برخورد با ترشحات دام آلوده ،ضروری است.

وی گفت:بیماری تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است که از طریق کنه هابه انسان ودام ها منتقل می شود.

