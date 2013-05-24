خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: فیلم سینمایی "ملکه" از آن دسته از فیلمهای جنگی است که سعی کرده نگاهی انسانی و ضد جنگ به محتوا داشته باشد. روایت کاراکترهای این فیلم در منطقه جنگی در آبادان به گونه ای است که کمترین تلفات انسانی از جنگ را نشان داده است و یادآور نگاه منطقی و جوانمردانه به این پدیده بشری است.
محمدعلی باشهآهنگر کارگردان این فیلم سینمایی که با فیلم "ملکه" سومین تجربه فیلمسازی خود پس از "فرزند خاک" و "بیداری رویاها" را با موضوع دفاع مقدس تجربه کرده است، در این اثر سینمایی مبارزه را صرفا به معنای نابودی دشمن ندانسته بلکه با الگو گرفتن از سخنان حضرت علی (ع) درباره نبرد جوانمردانه، این فیلم را ساخته و بر این نکته تاکید داشته است که میتوان مبارزه کرد و با کمترین هزینههای انسانی بر دشمن پیروز شد.
این کارگردان سینمای دفاع مقدس با حضور در خبرگزاری مهر در کنار حمید باشهآهنگر تدوینگر و حسین باشهآهنگر بازیگر نقش موسی که برگرفته از شخصیت شهید موسی آقاهادی است درباره مسائل مختلف این فیلم سخن گفت.
این فیلمساز در بخش نخست گفتگوی خود به شرایط اکران "ملکه"، فیلمنامه و پژوهشهایی که قبل از آغاز فیلمبرداری به همراه محمدرضا گوهری انجام داده بود و دلایل طرح مساله قطعنامه 598 و آتشبس به فرمان امام خمینی (ره) سخن گفت.
* اکران فیلم "ملکه" به دفعات به دلایل مختلف به تعویق افتاد و همواره دنبال یک موقعیت خوب برای اکران بودید اما به نظر میرسد در نهایت به این موقعیت دست نیافت و حتی فیلم در اکران قربانی شد. چرا؟
-یکی از مسائلی که در اکران این فیلم پیش آمد این بود که بسیاری از مسئولان و دستاندرکاران اجرایی اکران با درونمایه فیلم مشکل داشتند و با وجود پاسخهای قانع کنندهای که به کرات آنها دادهام همچنان یک بحث حل نشده درباره موضوع فیلم دارند و معتقدند "ملکه" فیلمی ضدجنگ است.
با این همه توضیح درباره اصلاح این دیدگاه، دیگر کاری از من برنمیآید. این افراد یا باید بر اساس کدهایی که دادهام قانع میشدند و یا باید من مسیرم را تغییر دهم که من نمیتوانم تغییر مسیر دهم و از سوی دیگر نمیتوان بیش از این وقت و انرژی برای قانع کردن دوستان گذاشت. تمام دوستانی که تلاش کردند "ملکه" به این شکل اکران شود به خدا میسپارم. اگر شرایط برابری برای همه فیلمها درنظر گرفته میشد قطعا این فیلم زمین نمیخورد.
* دلیل این همه ناراحتی شما تنها مشکلاتی است که برای فیلمتان ایجاد شده است؟
- از نبود شرایط عادلانه برای آثار فرهنگی و هنری و به ویژه سینما ناراحت هستم و البته تنها خوشحالی من این است که فیلم "ملکه" تاریخ مصرف ندارد و بالاخره یک روز گروه و افرادی در این سرزمین پیدا خواهند شد که تاریخ 8 سال جنگ را دنبال کنند و درست در آن زمان هست که فکر میکنم این فیلم ارزشهای خودش را نشان خواهد داد.
* طبق صحبتهای خودتان این فیلم جدا از تجربههای شخصی شما نبوده و تحقیق، پژوهش و استناد کردن به واقعیت در نگارش فیلمنامه وجود داشته است. منتها از ایرادهایی که به فیلم شما وارد است ریتم کند زندگی در "ملکه" و به ویژه میان رزمندههاست.
- داستان فیلم در شهری خالی از سکنه روایت میشود؛ شهری که به دلیل طاعون و یا بیماری خالی نشده بلکه به دلیل شرایط جنگ تحمیلی خالی شده است. شرایطی که نه آب هست و نه برق، تمام بیمارستانها نابود شدهاند و یا یه صورت بنههای صحرایی درآمدهاند. بنابراین زندگی کردن در این شهر از جهت حس و حال و ریتم زندگی بسیار متفاوت است. حال تصور کنید آبادان شهر جنگزده و خاموشی است که هر لحظه در معرض خطر است و به یکباره صدای گلوله، آژیر آمبولانس، صدای باد و لرزش درختان سکوت آن را میشکند.
نوشتن فیلمنامه درباره شهر شلوغی چون تهران با شهری چون خرمشهر در آن شرایط کاملا متفاوت است. بنابراین ریتم زندگی که برای کاراکتریهای این فیلم ترسیم شده است هم در فیلمنامه و هم در اجرا و هم در تدوین میبایست با شرایط آن روز شهر مطابقت داشته باشد.
* با این اوصاف ریتم کند زندگی لازمه این فیلم بود.
- دقیقا همینطور است. این ریتم و این نوع پرداخت در ایده اولیه فیلمنامه هم وجود داشت بنابراین ریتم کند عامدانه بوده است. ریتم کند داستان بر اساس مشاهدات و مستندات موجود شکل گرفت و در ایده اولیه هم این نکته وجود داشت تا اینکه در مرحله فیلمنامه، اجرا و در نهایت در تدوین کامل شد.
* فیلم "ملکه" مقطعی از جنگ را روایت میکند که اتفاقا پایان جنگ و صدور قطعنامه 598 را شرح میدهد اما شور دفاع در میان کاراکترهای فیلم همچنان باقی است.
- به نکته درستی اشاره کردید. روایت فیلم آغاز جنگ نیست بلکه پایان جنگ و داستان گروهی را که در آبادان هشت سال متمادی جنگیدند، نشان میدهند. اصل مطلب هم همین بود و من به عنوان کارگردان دوست داشتم تماشاگران، نویسندگان سینمایی و منتقدان و مدیران سینمایی این موضوع را متوجه میشدند. هشت سال زندگی کردن در فضایی ایزوله با آدمهایی که یک عمر درگیر جنگ در آبادان بودند قطعا با زندگی کردن در شهری معمولی متفاوت است. این تفاوت در نوع حرف زدن، تفکر و حتی نماز خواندنشان مشهود است. نماز خواندن افرادِ در جنگمانده متفاوت با دیگران است. آنها با احساس بیشتری نماز میخوانند و معتقدند که ممکن است هنگام خواندن نماز و سجده گلوله بخورند و دیگر زنده نباشند. بنابراین رابطهای هم که با پروردگار دارند به شکل دیگری است و ایثار در این شرایط به اوج خود میرسد.
* ایثار در شرایط مطرح شده خاصیت دفاع است و در سایر جنگهای دنیا هم این اتفاق میافتد.
- بر اساس مستندات و شواهد خودم میگویم که اتفاقا ایثار، از خودگذشتگی و انسانیت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بسیار متفاوت از دیگر جنگهای دنیا بود. خوب یادم هست که آبادان بمبباران شده بود و سقف مغازههای طلا و ساعت فروشی با برندهای روز آن دوران پایین آمده بود و آوار روی ویترین مغازه ریخته شده بود و دسترسی به اشیای قیمتی بسیار آسان بود، اما کسی دست به این اشیای قیمتی نزد و هیچ دزدیای صورت نگرفت. این درحالی است که اگر چنین شرایطی در کشورهای دیگر اتفاق میافتاد قطعا دستبردهایی صورت میگرفت. از همین رو مرز بین دنیا، آخرت، عشق و همه زوایای زندگی در دوران هشت سال جنگ برای مردم بسیار متفاوت بود و برخلاف نظر شما رنگ و بوی ایثار در ایران به هیچ عنوان شبیه به هیچ جای دنیا نبوده و نیست.
ضمن اینکه در پژوهشهایی که هم من و هم محمدرضا گوهری انجام دادیم نشان ازاین دارد که افرادی که در شرایط جنگ در آبادان بودند با کسانی که در حال حاضر در آبادان زندگی میکنند متفاوت هستند. در واقع خمیرمایه آنها به گونهای است که شاید تحمل برخی از مسائل برای آنها به مراتب سختتر باشد.
* خاصیت جنگ است.
- هم خاصیت جنگ است و هم اینکه اغلب این افراد تحمل خیلی از تحولات فکری، ذهنی و اجتماعی امروز را ندارند.
*آنچه گفتید مربوط به فیلمنامه بود اما حفظ همین حس و حال در کارگردانی نیز مهم بود.
- قطعا باید به حفظ این حس و حال توجه میکردم. لوکیشن پالایشگاه به مساحت هفده و نیم کیلومتر مربع در کنار لوکیشن دیگری به همین مساحت از جمله مکانهای اصلی فیلم بود که قرار بود چهار جاده مختلف را در عراق نشان دهد و برای من به عنوان فیلمساز بسیار مهم بود که این فضا را چگونه نشان دهم که برای بیننده باورپذیر باشد. به همین دلیل هم ترفندهایی را در نوع حضور آدمها در این منطقه، چگونگی آرایش مو، ریش و رنگ پوست و لباس به کار گرفتم تا فضای متفاوت نبرد را نشان دهم. بسیاری بر من خرده میگیرند که حساسیت زیاد به خرج دادم اما به واقع حسیاست زیاد از اندازه نبود بلکه مردم آبادان به معنای واقعی آواره شده بودند و از جایی هم نمیتوانستند کمک بگیرند و شهر از اساس منطقه سوخته تلقی میشد. منطقه سوخته جایی است که حفاظت از آن سخت است و تلفات انسانی بسیاری میگیرد. در این شرایط فرماندهان نظامی تصمیم میگیرند آن منطقه را حائل بین دو جبهه نبرد قرار دهند و برای آبادان تقریبا چنین اتفاقی افتاد.
* در همان شرایط هم زندگی برقرار بود؟
- در مقطعی از زمان جنگ نه. شهر خالی از سکنه بود مگر عدهای که به هر دلیل از شهر خود بیرون نمیرفتند. در زمان عملیات فاو، بعد کربلای چهار و اواخر عملیات کربلای 5 گاز شیمیایی پایدار در این منطقه وجود داشت در نتیجه منطقه آلوده بود. از همینرو همه ساکنان شهر توسط نیروهای نظامی به شهرهای اطراف انتقال پیدا کرده بودند. در همان دوران مردم آبادان هنگام ورود نیروهای نظامی که برای انتقال آنها میآمدند در جاهایی غیرقابل دسترس مخفی میشدند تا نیروهای نظامی پیداشان نکنند و بعد از اینکه از رفتن آنها اطمینان حاصل میکردند به خانههای خود برمیگشتند.
*نشان دادن موقعیت جنگ در "ملکه" تنها به بیان یک دیالوگ ساده ختم نشده است. صحنه، فضاسازی و حتی ریتم کند فیلم که بارها مورد انتقاد قرار گرفت به باورپذیر شدن فیلم کمک کرد. اینطور نیست؟
- من سینما را آکادمیک آموختم و برای اینکه این تئوریها به نتیجه برسد باید فضاسازی درست صورت بگیرد و من اعتقاد راسخی به این مطلب دارم چون معتقدم اگر فضاسازی کامل باشد تماشاگر فیلم را باور میکند. مثالی میزنم؛ برخی از فیلمهای تاریخی سنگین و پر هزینهای که از تلویزیون پخش میشود به این دلیل که فضاسازی درست صورت نگرفته بیننده خود را از دست داده است. مثلا دیوار کوچههای گلی باید رنگ و بوی تاریخ داشته باشد و گذر زمان به درستی مشهود باشد. اما آنچه از این دیوارها در فیلمهای تاریخی میبینیم غیر واقعی است و رنگ و بویی از تاریخ و طول عمر نمیدهد. حتی نوع لباس پوشیدن، آرایش ریش و صورت به گونهای است که تماشاگر نمیتواند آن را باور کند.
* به دلیل اعتقاد به فضاسازی است که عباس بلوندی سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس را از سی امین جشنواره فیلم فجر گرفت؟
- شایستگیهای عباس بلوندی را نمیتوان نادیده گرفت. اما نکته مهم این است که هم من و هم بلوندی به باورپذیر شدن اثر اعتقاد داریم و اصولا ما به یک زبان مشترک با یکدیگر رسیدهایم و البته با علیرضا زریندست هم به همین گونه. یادم هست بشکههایی که پالایشگاه به ما میداد همه رنگ خورده و تازه بود و گروه صحنه این بشکه را میگذاشت تا کهنه و رنگ پریده شوند، یا مثلا گونیهایی که میدادند نو بود و خیلی وقتها خطوط پارگی روی آنها میانداختیم. ترکشهایی به در و دیوار است همه از روی نمونه واقعی خودشان ساخته شدهاند. هیچ نکتهای در بحث فضاسازی نبود که از دست ما در رود.
*حتی یک مورد هم از نظر دور نماند؟
- چرا تنها یک مورد کار از دستم در رفت. روز اول فیلمبرداری بودیم و آنقدر کار در روز اول سخت بود که از آن یک مورد غفلت کردیم.
*چه بود؟
- نقشه ها. نقشههایی که سیاوش از جیب جمشید درمیآورد باید کهنه و تاخورده میشد و حتی بعضی از جاها باید پاره میشد، اما همه این نقشهها سفید و دست نخورده بود و من و عباس سر این مسئله خیلی ناراحت بودیم و حرص میخوردیم. من به این باورپذیری خیلی اعتقاد دارم. یادم هست هنگام فیلمبرداری "فرزند خاک" اسکلتها را یک ماه قبل از آغاز فیلمبرداری با آهک زیر خاک دفن کردیم. لباسهایی هم در تفحص دیده میشد به همین ترتیب بود، مدتها زیرخاک مدفون بود و زمانی که بیرون آوردیم پوسیده بود.
* تمایل به مستندسازی از فرمولهای فیلمسازی است که شما در سینما به آن اعتقاد دارید و این علاقه در فیلم "ملکه" نیز به وضوح دیده میشد.
- مستندسازی جزئی از نگاه من به سینما است و به هیچ عنوان از مقوله مستندسازی در آثارم کوتاه نمیآیم. چند سال قبل ساخت تلهفیلمی با موضوع دفاع مقدس درباره صد سالگی نفت به من سفارش داده شده بود. من از اساس مخالفت کردم که اولا تلهفیلم کار نمیکنم و ثانیا اگر قرار باشد کار کنم باید پژوهش و تحقیق لازم را انجام دهم و اگر نتیجه تحقیقاتم خوب از آب درآمد فیلم را کارگردانی میکنم. در واقع سفارشدهندهها را سر خط آوردم و گفتم که نماد مقاومت نفت ایران پالایشگاه آبادان است به همین دلیل است که مستندسازی اصل کار برای من است.
* این مستندسازی در "ملکه" چطور تعریف شد؟
- درباره این فیلم این مستندسازی کمی متفاوت بود. من در آغاز براساس نقلی از حضرت علی (ع) که همیشه پسذهنم هست جلو آمدم. حضرت درباه جنگ با دشمن میگوید سه نوع مبارزه میتوان کرد. اول اینکه یا باید مثل دشمن جنگید، یا باید بهتر از خودش مبارزه کرد و یا اینکه رسم جوانمردی را در جنگ به جا آوریم یعنی اینکه دشمن هرجور که خواست بجنگد اما تو جوانمردانه مبارزه کن. این نکته پس ذهن من بود که مردان فیلم "ملکه" باید جوانمردانه بجنگند. اما بعد از نگارش اولیه فیلمنامه که محمدرضا گوهری آن را نوشته بود، اندیشه جوانمردانه جنگیدن کمتر خودش را نشان داده بود.
*چطور؟
- سه نگاه در چینیش کاراکترهای "ملکه" وجود داشت. نگاه نخست سیف الله و بعد سیاوش است که به ترتیب احساسی و انسانی با پدیده جنگ برخورد میکند، از سوی دیگر امجد که با نگاه کاملا منطقی به جنگ نگاه میکند. هرچه جلوتر میرویم متوجه میشویم که سیاوش و جمشید هم به همزبانی میرسند. حال اینکه در فضای منطقگرا، سیفالله درست میگوید. جنگ کردند و مملکت را به ویرانی کشاندند و به تبع ما هم باید چنین کاری کنیم و معتقد است که باید مثل خود دشمن جنگید. اما در سوی دیگر ماجرا هر اندازه که سیاوش و جمشید به یکدیگر نزدیک میشوند، متوجه میشویم که وجه انسانی جنگ پررنگتر میشود. یعنی از تلفات اولیه که سیاوش به دلیل حس غرور و خودنمایی ایجاد می کرد، فاصله میگیرد و به فردی پخته در جنگ تبدیل میشود و در نهایت تفکر میکند که کجای خاک دشمن را نشانه بگیرد که کمترین تلفات را بدهد.
* رسیدن به این نگاه در فیلمنامه شکل گرفت یا در پژوهش اثر هم موجود بود؟
- رسیدن به این جزئیات در فرایند دو ساله بعد از پژوهش و نگارش اولیه فیلم رخ داد، چراکه معتقدم فیلمنامه هنگام پژوهش نوشته میشود و حال هنر سینما به پژوهشها رنگ هنر میدهد و اگر گاهی پژوهش زمان میبرد به همین دلیل است، چون کارگردان با انبوهی از فیشهای تحقیقاتی مواجه است که باید آنها را به سرانجام برساند.
* مساله قطعنامه 598 و آتش بسی که امام خمینی (ره) اعلام کردند نیز در فیلم شما وجود دارد. نگاه به این مقوله کمتر در سینمای دفاع مقدس اتفاق افتاده است. پرداخت به قطعنامه در"ملکه" از ایده اولیه همراه شما بود؟
- قطعنامه 598 بزرگ ترین شوکی بود که به رزمندهها وارد شد. وقتی اعلام آتش بس میشود قاعدتا باید خوشحال بود، اما با صدور این قطعنامه بسیاری از رزمندهها شوکه شدند و هیچ جوابی هم برای این شوک نداشتند و فقط تسلیم بودند. یادم هست در آن زمان رسانهها بسیار تلاش کردند که این آتشبس را به معنای ایجاد صلح توضیح دهند. میخواستم این حس و حال را در "ملکه" به تصویر بکشم و از اساس مقطعی که در این فیلم از جنگ تعریف شده، اواخر جنگ است. میخواستم پایان فیلم را با قطعنامه 598 که به نظر من امام خیلی شجاعانه قبولش کرد، ببندم.
البته امام پایان جنگ را باز گذاشته بود. به این ترتیب که در تیرماه سال 61 بعد از عملیات بیت المقدس گفته بودند که بررسی کنید اگر شرایط برای صلح مهیا است، این مسیر را دنبال کنید.
ادامه دارد ...
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