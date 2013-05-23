افزایش ضریب ایمنی و استاندارد سازی مهمترین دغدغه كيش ايراست

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان هوشنگ محمدیان که به تازگی مدیریت شرکت هواپیمایی کیش را بر عهده گرفته ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد کیفی بر مبنای کمیت های موجود، هدف اصلی شرکت هواپیمایی کیش است؛ گفت: ارتقاء سطح خدمات به منظور افزایش رضایت مندی مسافران از مهمترین دغدغه هاي مسئولان این شرکت است.

وی افزود: اگرچه در بخش سخت افزاری محدودیتهایی وجود دارد اما به مدد نیروهای متخصص و استفاده بهینه از منابع موجود، اهداف شرکت که مهمترین آن جلب رضایت مسافران است محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش افزود: شایسته سالاری و عدالت محوری، تقویت نیروهای کار آمد، آموزش، کنترل و ارزیابی نیروی انسانی و رشد فرهنگی و اعتقادی کارکنان، به روز رسانی ناوگان و نوسازی امکانات، از مهم ترین راهبردهایی است که می تواند ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات را در شرکت هواپیمایی کیش تضمین کند.

کاپیتان محمدیان با بیان اینکه جلب رضایت مشتریان عامل اصلی پیروزی در میدان رقابت باسایر شرکت های هواپیمایی است تصریح کرد: تسهیل در رفت وآمد مناسب برای هم وطنان ایرانی و ارائه خدمات مطلوب در موقعیتهای متفاوت، ماموریت اصلی شرکت هواپیمایی کیش است.

شرکت هواپیمایی کیش با سابقه بیست سال تردد در پهنه آسمان كشور ، اصلی ترین شرکت هوایی است که مسئولیت انتقال و جابجایی مسافران را از سایر نقاط کشور به جزیره زیبای کیش بر عهده دارد.