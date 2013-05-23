ارائه وام خرید خودرو به روستائیان تحت پوشش بهزیستی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه اشتغال استان اردبیل اضافه کرد: این وام در راستای تسهیل رفت و آمد روستائیان مستمند استان و به منظور تامین شغل پایدار ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 10 سهم برای استان اخذ شده است، متذکر شد: در این طرح دولت با پرداخت تسهیلاتی و تنها با شش میلیون تومان آورده شخصی و دو میلیون تومان وام بلاعوض خودرو در اختیار روستائیان قرار می دهد.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به امکان خرید خودروهای ون، نیسان و سمند در این طرح یادآور شد: با وجود اجرای این طرح تاکنون از روستاهای استان درخواستی ارائه نشده، اما درخواست های متعددی از متقاضیان شهری رسیده است.

وی از مسئولان استان خواست با اخذ مجوز لازم، امتیاز این طرح به منظور ایجاد اشتغال شهری برای نیازمندان و بویژه معلولان در مناطق شهری استفاده شود.

احمدیان ادامه داد: سازمان بهزیستی حتی هزینه مناسب سازی این خودرو را به عهده گرفته، بنابراین می توانیم با واگذاری آن به متقاضیان شهری، از این خودروها برای جابه جایی و ایاب و ذهاب معلولان استفاده کنیم.

به گفته وی متقاضیان تحت پوشش بهزیستی به دلیل شرایط مناسب تسهیلاتی می توانند با ایجاد اشتغال به خودکفایی برسند.