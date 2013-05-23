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۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

تقدیم استوارنامه سفیر دائم ایران در ژنو به مدیرکل دفتر اروپایی سازمان ملل

تقدیم استوارنامه سفیر دائم ایران در ژنو به مدیرکل دفتر اروپایی سازمان ملل

 محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران در ژنو با کاظم جومارت توکایف مدیرکل دفتر اروپایی سازمان ملل و معاون دبیرکل سازمان ملل ملاقات و استوارنامه خود را به وی تسليم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران در ژنو با کاظم جومارت توکایف مدیرکل دفتر اروپایی سازمان ملل و معاون دبیرکل سازمان ملل ملاقات و استوارنامه خود را به وی تسليم کرد.

در این ملاقات سفیر کشورمان با اشاره به تعهد و اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه گرایی و اهمیت همکاری و گفتگو در نظام بین الملل، بر ضرورت ارتقای جایگاه سازمان ملل در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد را نمونه بارزی از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در ارتقای همکاری، گفتگو و تاکید بر چندجانبه گرایی دانست.

نذيري اصل همچنین با اشاره به ریاست ایران طی چند روز آینده بر کنفرانس خلع سلاح تاكيد كرد: جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست خود بر این نهاد مهم مذاکرات خلع سلاحی تمام تلاش خود را برای احیای آن و ایجاد اجماع بر روی دستور کاری متوازن به کار خواهد گرفت.

توکایف نيز با اشاره به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران و اعضای فعال سازمان ملل و سابقه تمدنی و تاریخی غنی ایران گفت: دبیرخانه سازمان ملل آماده ارائه هر خدمت و پشتیبانی به هیات جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف یادشده می‌باشد.

کد مطلب 2061382

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