انسجام و وحدت مسئولان اجرایی راهکار تحقق حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در گردهمایی روابط عمومی های استان، با اشاره به اینکه مسئولان نسبت به حفظ و حراست بیت المال و اموال عمومی مسئول هستند، اظهارداشت: به گونه ای مدیریت شود که در این انتخابات از بیت المال برای له یا علیه نامزدی استفاده نشود.

وی روابط عمومی ها را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: روابط عمومی در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه نقش بسزایی را ایفا می کند.

رشید با تاکید بر نقش و جایگاه روابط عمومی ها در ادارات، تصریح کرد: باید دستگاه های اجرایی مکانی برای رفع مشکلات مردم باشند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی در مقطع حساسی از تاریخ قرار دارد، افزود: انقلاب اسلامی ایران همواره با مشکلاتی از جمله فتنه ها و تحریم ها مواجه بوده و با راهنمایی های ولایت فقیه و همراهی مردم این توطئه ها خنثی شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها باید ضمن سیاست گذاری و برنامه ریزی زمینه برای تخقق ارزش های انقلاب فراهم کنند، یادآور شد: قانونمداري، صيانت از آراي مردم، حفظ روحيه خدمت رساني به مردم باید از موضوعات مورد توجه مسئولان و روابط عمومی ها باشد.