تعامل هيئت هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات قزوين مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخاني روز پنجشنبه در سومين جلسه ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قزوین گفت: برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط به انتخابات براساس جدول زمانبندي انتخابات در موعد مقرر و به خوبي در حال اجراست و تاكنون سه مرحله مانور انتخاباتي نیز با نتيجه مطلوب برگزار شده است.



وي از فعال كردن سامانه جامع انتخابات در استان خبر داد و تصریح کرد: كار آموزش عوامل و دست اندركاران برگزاري انتخابات شامل هيئت هاي اجرايي ، نمايندگان فرمانداران و بخشداران و اعضاء شعب در دستور كار قرار دارد و تعرفه هاي انتخاباتي نيز تحويل گرفته شده كه در موعد مقرر به فرمانداران تحويل داده خواهد شد.



معاون سياسي و امنيتي استانداری از تعيين دو هزار و 288 صندوق اخذ رای در استان خبرداد و افزود: از این تعداد یک هزار و 163 شعبه اخذ رأي براي رياست جمهوري و یک هزار و 125 شعبه اخذ رأي براي شوراي اسلامي شهر و روستا پیش بینی شده که از صندوق های رياست جمهوري تعداد 999 صندوق ثابت و 164 صندوق سيار است.



طاهرخانی یادآورشد: تعداد صندوق شوراهاي اسلامي شهر 625 مورد و صندوق هاي روستايي شوراها 500 مورد است كه از اين مجموعه تعداد صندوق ثابت شهري 604 مورد و صندوق سيار شهري 21 مورد پیش بینی شده و صندوق ثابت روستايي 393 صندوق و سيار روستايي نیز 107 مورد است.



رئيس ستاد انتخابات استان با اشاره به تعيين تعداد اعضاي شوراهاي شهر برحسب جمعيت تصريح كرد: استان قزوين داراي 25 شهر است كه 17 شهر آن داراي شوراي پنج نفره، سه شهر داراي شوراي هفت نفره، چهار شهر داراي شوراي 9 نفره و يك شهر كه مركز استان مي باشد برخوردار از شورايي 13 نفره خواهد بود.



وي افزود: دستورالعمل تبليغات انتخابات به فرمانداران شهرستان ها و دستگاه هاي مسئول ارسال شده و دستگاهها، نامزدها و هوادارانشان موظفند در چارچوب قانون به تبليغات و معرفي برنامه ها و نامزدهاي خود بپردازند.