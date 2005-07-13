۲۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۰۷

اعلام آمادگي روسيه براي همكاري با اروپا در زمينه اصلاحات سازمان ملل

"سرگي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه اعلام كرد كه كشورش تمايل دارد تا پيرامون اصلاحات در سازمان ملل با "سازمان امنيت و همكاري اروپا" به گفتگو بپردازد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، لاوروف در مذاكرات خود با طي آغاز مذاكرات خود با " ديميتري روپل" Dimitry Rupel وزير امور خارجه اسلووني  و دبير كنوني سازمان امنيت و همكاري اروپا گفت: " امكان انجام مذاكرات با سازمان امنيت و همكاري اروپا در رابطه با فعاليت هاي اين سازمان و نيز ارائه پيشنهادات در راستاي اصلاحات در اين سازمان براي ما از ارزش خاصي برخوردار است."

اين مقام روسي اظهارداشت: "اميدواريم كه اين مذاكرات هم براي شما و هم براي ما مثمر ثمر واقع شود."

وزير امور خارجه اسلووني نيز به نوبه خود به نقش مهم روسيه در محدوده سازمان امنيت و همكاري اروپا اشاره كرد .

گفتني است كه چندي پيش سرگئي پريخودكو (Sergei Prikhodko ) يكي ازمشاورين رييس جمهور روسيه اعلام كرد: كشورش اصلاحات سازمان ملل را به شرطي مورد حمايت قرار مي دهد كه اين سازمان را از اختلاف و تشتت آراء نجات دهد.

وي درادامه سخنانش  افزود: رهبران روسيه ، فرانسه و آلمان  در نشستي در كالينگراد درباره اصلاحات سازمان ملل گفتگو خواهند كرد.

