جشن علوی به میزبانی امامزاده عبدالله (ع) همدان برگزار می شود

حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به برگزاری شایسته و درخور شان ائمه اطهار(ع) وظیفه ای گرانسنگ در راستای نهادینه سازی فرهنگ اسلامی و شیعی است که بر این مبنا باید مورد توجه باشد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان ضمن گرامیداشت میلاد با سعادت امام علی(ع) نیز گفت: این امام همام سیره ارزشمندی در مکتب تشیع دارد که نیازمند بصیرت و بینشی عمیق است که این مهم را می توان در مناسبت های مختلفی چون ولادت این بزرگوار تبیین کرد.

وی ابراز داشت: با انجام برنامه های بصیرتی در زمینه سیره اهل بیت(ع) می توان گامی ارزشمند در راستای تحقق اهداف تشیع و نظام اسلامی برداشت.

رضوی همچنین گفت: در راستای این مهم و نیز با توجه به میلاد امام علی (ع) و سیره علوی جشن با این عنوان به میزبانی امامزاده عبدالله(ع) همدان برکزار می شود.

وی اضافه کرد: این جشن به مدت دو شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور گروه تلاوت قرآن نابینایان و نیز مداحان برجسته استانی در این بارگاه ملکوتی برگزار خواهد شد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان همچنین گفت: توجه به بصیرت افزایی دینی در راستای گرایش و ارتقای بینش جوانان در برنامه ها و همایش های دینی امر مهم و درخور توجه است چرا که این مهم به نوبه خود می تواند باوری بصیرت علوی و شیعی را در جامعه موجب شود.