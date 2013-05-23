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۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

هدایت خواه مطرح کرد:

اهتمام و باور جدی برای اجرای منشور حجاب و عفاف درکشور وجود ندارد

اهتمام و باور جدی برای اجرای منشور حجاب و عفاف درکشور وجود ندارد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مخبر سابق کمیسیون فرهنگی مجلس از عدم اجرای منشور حجاب و عفاف در کشور انتقاد کرد و گفت: اهتمام و باور جدی برای اجرای این منشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت خواه بعداز ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این منشور وظیفه همه دستگاههای اجرایی را در خصوص فرهنگ حجاب و عفاف مشخص کرده اما هنوز اجرایی نشده است.

وی بی حجابی را از مظاهر فرهنگ غربی دانست و بیان کرد: وضعیت حجاب و عفاف در جامعه بهتر از گذشته نیست و هرساله بدتر می شود.

هدایت خواه بر ریشه یابی این مسئله تاکید کرد و افزود: باید با نگاه علمی و کارشناسی، علل و عوامل بروز پدیده بدحجابی شناخته شود.

وی به ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در برخورد با پدیده بدحجابی اشاره کرد و گفت: کسانی که می خواهند مروج فرهنگ عفاف و حجاب باشند با مبانی و اصول آن آشنا نیستند.

کارانتظامی درمبارزه با بدحجابی اثرمقطعی دارد

نماینده سابق بویراحمد و دنا در مجلس تلویزیون را یکی از مروجان بدحجابی و بی حجابی دانست و گفت: در سریالهای تلویزیونی می بینیم که افراد بی سواد و ساده چادری هستند و کسانی که جایگاه اجتماعی بالاتری دارند، چادری نیستند.

وی افزود: این مسئله به صورت ناخودآگاه بر جامعه تاثیر می گذارد و موجب تمایل به بد حجابی می شود.

هدایت خواه تصریح کرد: فرهنگسازی نیاز به کار مستمر و مداوم دارد اما برخی دستگاههای متولی به صورت مقطعی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف کار می کنند.

وی کار انتظامی در این زمینه را دارای اثری مقطعی دانست و گفت: متاسفانه نهادهای فرهنگی در خصوص ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به خوبی عمل نکردند.

 

 

کد مطلب 2061493

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