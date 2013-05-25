  1. حوزه و دانشگاه
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

اختصاص اعتبار ویژه به 10 دانشگاه برتر کشور

اختصاص اعتبار ویژه به 10 دانشگاه برتر کشور

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه، ویژه 10 دانشگاه برتر کشور خبر داد.

دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختصاص اعتبار به 10 دانشگاه برتر وزارت علوم گفت: امسال هم بودجه ویژه ای به دانشگاه های برتر وزارت علوم اختصاص می یابد.

وی درباره اینکه این بو دجه به کدام دانشگاه ها تعلق خواهد گرفت، گفت: ابتدا یک مبلغی را مشخص کرده‌ایم در بودجه 92 به دانشگاه های برتر اختصاص دهیم و سپس با هماهنگی وزارت علوم دانشگاه های مذکور را معرفی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شواری اسلامی درباره مبلغی که به دانشگاه های برتر تعلق خواهد گرفت گفت: هنوز مبلغ اختصاص یافته نهایی نشده است، ولی مبلغ خوبی لحاظ شده است.

وی افزود: البته با توجه به محدودیت هایی که کمیسیون تلفیق دارد مشکلاتی ایجاد شده که اجازه نمی هد تمام بودجه پیشنهادی اختصاص یابد ولی درحال رایزنی هستیم تا مبلغی که می خواهیم کمیسیون تلفیق اختصاص دهد.

کد مطلب 2061505

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