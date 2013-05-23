به گزارش خبرنگار مهر، حسین بانکی پور، بعداز ظهر پنج شنبه در نشست خبری خود با برخی از اصحاب رسانه، در مورد راه‌اندازی سایت نظرسنجی معیارهای انتخاب مدیران کشور، به ویژه رئیس جمهور گفت: به نظر من، سال 1392، سال تغییر مدیریت کشور است.

وی با بیان اینکه در سال پیش رو، احتمال تغییر مدیریت‌های شهری و کشوری وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از سخنان 24 سال گذشته رهبر معظم انقلاب، ویژگی‌های طراز مدیران را استخراج کردیم.

رئیس هیئت مدیره خانه انقلاب اسلامی و ولایت افزود: توصیه، توصیف و هشدارهای رهبر معظم انقلاب الگوی مناسبی برای مدیران آینده کشور است.

64 ویژگی مدیریتی، راه‌گشای مشکلات کشور است

رئیس هیئت مدیره خانه انقلاب اسلامی و ولایت ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ویژگی‌های معنوی، مهارت‌های مدیریتی و ویژگی‌های انقلابی مدیران کشور مد نظر رهبر معظم انقلاب، جداگانه، مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به سایت معیارهای انتخاب مدیران، در مورد چگونگی استفاده از این سایت گفت: در ابتدا اسامی 40 نفر از نامزدهای شاخص ریاست جمهوری نام برده شد و در حال حاضر نیز هشت نامزدی که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گفتند، وارد مرحله نظر سنجی عمومی شدند.

بانکی هدف از طراحی این سایت نظر سنجی را در ابتدا، جا انداختن معیارهای مقام رهبری برای مدیران کشور عنوان کرد و بیان داشت: برای مخاطبان، سه اولویت انتخابی (با توجه به شاخص‌ترین معیار نامزد انتخاباتی) در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اجازه نمی‌دهیم آرای متعصبانه و جانب‌داری‌های حزبی، مشکلی برای هدفمان که همانا، قدم برداشتن در حماسه سیاسی است، به وجود آورد.

رئیس هیئت مدیره خانه انقلاب اسلامی و ولایت افزود: البته با توجه اینکه 64 معیار رهبر معظم انقلاب، عدد بزرگی است تلاش کردیم گزینه‌های مشابه را جدا و در قالب 10 معیار کلی ارائه کنیم.

وی "تفکر و عقلانیت"، "خلوص و تعبد"، "مردمی و خدوم بودن"، "داشتن اراده قوی و دلسوز"، "داشتن مکارم اخلاقی"، "اجرای عدالت و فساد ستیزی"، "مورد اعتماد بودن"، "مجاهدت و ایستادگی"، "دوری از غرور و دنیاطلبی" و "حفظ ارزش‌های انقلاب" را 10 معیار کلی استفاده شده در سایت نظر سنجی عنوان کرد و گفت: برای هر کدام از این گزینه‌ها تلاش شده است، حدیثی از اهل بیت (ع) به ویژه پیامبر اسلام (ص) آورده شود.

بانکی تاکید کرد: با استفاده از این سایت تا حدودی می‌توان در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آینده نگری کرد.

وی با اشاره به حزب‌های مختلف سیاسی در کشور، ادامه داد: بیش از 70درصد از مردم دچار هیجان‌زدگی حزبی نشده و بر اساس دیدگاه خود رای می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره خانه انقلاب اسلامی و ولایت تاکید کرد: جانب‌داری در سایت نظرسنجی جایگاهی ندارد و ما بر اساس واقعیات پیش می‌رویم.

گفتنی است علاقه‌مندان برای بازدید از سایت معیارهای انتخاب مدیران می‌توانند به آدرس www.meyare92.ir مراجعه کنند.

در این سایت که مشخصات رای دهندگان از جمله میزان تحصیلات و محل رای با دقت ثبت می‌شود، امکانات خاصی برای عموم مردم در نظر گرفته شده است.

سایت معیار انتخاب مدیران از گزینه‌ای برای استفاده اختصاصی سازمان‌های گوناگون از جمله دانشگاه‌ها برخوردار است که در این راستا، رمز و کد ویژه‌ای برای استفاده کنندگان این مراکز در نظر گرفته شده است.